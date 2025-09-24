Adina Buzatu se menține în formă cu băi de gheață și mult sport: „Am fost dependentă de zahăr”. Care este marele său „minus” și câte ore are ziua pentru ea, de fapt Interviu EXCLUSIV

Adina Buzatu trăiește intens, între sport zilnic, băi de gheață și un program încărcat, dar recunoaște cu sinceritate că a avut o mare slăbiciune: zahărul. Creatoarea de modă a povestit, într-un interviu acordat exclusiv pentru Playtech cum și-a schimbat stilul de viață, ce „minus” acceptă că are și care sunt planurile sale pentru această toamnă.

Adina Buzatu, dezvăluiri despre cafea, deserturi și dependența de zahăr

Reporter Playtech: Suntem la un eveniment cu și despre cafea. Care este cafeaua preferată a Adinei Buzatu?

Adina Buzatu: Nu apreciez cafeaua pentru calitățile reale. O beau social, mai mult. Însă, într-adevăr, îmi plac anumite arome și anumite moduri de prăjire. Și asta, în general, găsesc la cafenele artizanale.

Reporter Playtech: Când vorbim despre deserturi, nu pare că le consumi…

Adina Buzatu: Nu prea le consum. Dar nu prea le consum pentru că am fost dependentă de zahăr. Mâncam foarte mult, foarte mult zahăr. Și cumva, cu cât mâncam mai mult, cu atât aveam nevoie și mai mult. Motiv pentru care am întrerupt consumul și nu mai simt nevoia.

Fac foarte mult sport și să știți că mănânc mult și bine. Adică, nu sunt la o dietă fără mâncare. Nu-s genul. Eu sunt mâncăcioasă, sunt pofticioasă. Însă, mi-am mutat preferințele către zona aceasta de mâncare gătită. Îmi place mult orice verdeață. Mănânc foarte mult de salate, foarte mult broccoli în fiecare zi. Cumva, mi-am schimbat alimentația și mă simt mult mai bine. Probabil că se și vede pe siluetă, din punct de vedere al siluetei.

Cum se menține Adina Buzatu în formă: „Și eu pic”

Reporter Playtech: Când ai timp de sală, de mâncare sănătoasă, de muncă?

Adina Buzatu: Chiar astăzi vorbeam pe story că primesc întrebarea asta des și oamenii îmi zic ‘cum ai atâta energie’. Să știți că și eu pic și chiar am avut o perioadă destul de dificilă. Ieri nu am fost în stare să ies din casă. Ceea ce mie nu mi se întâmplă. Eu n-am zile libere niciodată. Ieri trebuia să merg la magazin. Nu am putut. N-am avut capacitatea să o fac.

E adevărat că am fost și la baie în gheață și am stat 15 minute în gheață, ceea ce e un consum extraordinar de mare de energie, dar nu am putut. Și atunci am ales să mă bag înapoi în pat. Am stat toată ziua la televizor și n-am făcut absolut nimic. Nici măcar nu am citit o carte, nici măcar nu m-am uitat la un film. Am stat, adormeam, mă trezeam, adormeam. Se pare că organismul a avut nevoie de treaba asta.

Altfel, mulțumesc Lui Dumnezeu, fac față și cred că dacă suntem pozitivi, dacă avem un scop clar în viață și dacă avem oameni frumoși în jurul nostru, cred că reușim să le ducem pe toate la bun sfârșit.

Reporter Playtech: Mi-ai spus despre baia în gheață. La ce alte trucuri apelezi?

Adina Buzatu: Baia în gheață este una dintre ele. Apoi fac saună, merg zilnic la sport, fie că vorbim de sală, pilates. Acum am început să învăț să înot. Știam, dar vreau să fiu profi, vreau să fiu sportiv de performanță, chiar dacă nu o să ajung eu să înot de Olimpiadă, dar vreau să înot foarte frumos și continui cu recuperarea.

Deci fac foarte multe lucruri pentru mine. Îmi dedic cel puțin 3-4 ore zilnic pentru mine și apoi, bineînțeles, mă îngrijesc. Merg la tratamente cosmetice. Îmi fac anumite, nu pot să le spun intervenții, că nu sunt chiar intervenții estetice, vorbim de injectări cu vitamine, vorbim de exozomi, și așa mai departe, lucruri care îți ajută odată la calitatea pielii, aspectul pielii, dar în primul rând la sănătatea pielii.

„Somnul este minusul meu cel mai mare”

Reporter Playtech: Ai spus că îți dedici 3-4 ore pe zi, la cât începe ziua și la cât se termină?

Adina Buzatu: În general la 6:00 și se termină cam la 23:00-24:00. Într-adevăr, somnul este un minusul meu cel mai mare. Dacă aș putea lucra undeva, ar trebui să lucrez la somn. Din păcate, clar, nu ai timp să le faci pe toate, să dormi și suficient, adică 8 ore, să faci și sport, să muncești și să te vezi cu prietenii, pentru că am o viață socială destul de aglomerată, să spun, bine, o spun cu bucurie, e o plăcere asta. Dar într-adevăr, timpul este mult prea scurt pentru a le cuprinde pe toate și undeva mai avem câte un minus. La mine, de obicei, este la somn.

Reporter Playtech: Ce planuri ai pentru toamna asta?

Adina Buzatu: O mulțime, colecțiile noi, nebunia întreagă, rebranding, o să vedeți. Sunt multe, foarte multe lucruri pe care le fac în toamna asta. Mie mi se par atât de normale încât nici nu le mai anunț. Cumva, le fac pas cu pas și oamenii le observă, dar pentru mine sunt niște lucruri normale.

Fac parte din activitatea mea de zi cu zi, îmbrac mii de clienți și asta mă bucură. Într-o zi obișnuită de lucru mă văd cel puțin cu 20 de oameni și faptul că ei sunt mulțumiți, sunt încântați, faptul că au rezultate extraordinare atât în activitatea lor profesională cât și în viața personală și datorită hainelor noastre este cea mai mare mândrie, cea mai mare satisfacție pe care un om o poate avea.