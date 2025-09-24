Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
24 sept. 2025 | 16:43
de Andreea Vasile

Adina Buzatu se menține în formă cu băi de gheață și mult sport: „Am fost dependentă de zahăr”. Care este marele său „minus” și câte ore are ziua pentru ea, de fapt Interviu EXCLUSIV

Monden
Adina Buzatu se menține în formă cu băi de gheață și mult sport: „Am fost dependentă de zahăr”. Care este marele său „minus” și câte ore are ziua pentru ea, de fapt Interviu EXCLUSIV
Cum arată o zi din viața Adinei Buzatu. Sursa foto: colaj Playtech/ Instagram

Adina Buzatu trăiește intens, între sport zilnic, băi de gheață și un program încărcat, dar recunoaște cu sinceritate că a avut o mare slăbiciune: zahărul. Creatoarea de modă a povestit, într-un interviu acordat exclusiv pentru Playtech cum și-a schimbat stilul de viață, ce „minus” acceptă că are și care sunt planurile sale pentru această toamnă.

Adina Buzatu, dezvăluiri despre cafea, deserturi și dependența de zahăr

Reporter Playtech: Suntem la un eveniment cu și despre cafea. Care este cafeaua preferată a Adinei Buzatu?

Adina Buzatu: Nu apreciez cafeaua pentru calitățile reale. O beau social, mai mult. Însă, într-adevăr, îmi plac anumite arome și anumite moduri de prăjire. Și asta, în general, găsesc la cafenele artizanale.

Reporter Playtech: Când vorbim despre deserturi, nu pare că le consumi…

Adina Buzatu: Nu prea le consum. Dar nu prea le consum pentru că am fost dependentă de zahăr. Mâncam foarte mult, foarte mult zahăr. Și cumva, cu cât mâncam mai mult, cu atât aveam nevoie și mai mult. Motiv pentru care am întrerupt consumul și nu mai simt nevoia.

Fac foarte mult sport și să știți că mănânc mult și bine. Adică, nu sunt la o dietă fără mâncare. Nu-s genul. Eu sunt mâncăcioasă, sunt pofticioasă. Însă, mi-am mutat preferințele către zona aceasta de mâncare gătită. Îmi place mult orice verdeață. Mănânc foarte mult de salate, foarte mult broccoli în fiecare zi. Cumva, mi-am schimbat alimentația și mă simt mult mai bine. Probabil că se și vede pe siluetă, din punct de vedere al siluetei.

Cum se menține Adina Buzatu în formă: „Și eu pic”

Reporter Playtech: Când ai timp de sală, de mâncare sănătoasă, de muncă?

Adina Buzatu: Chiar astăzi vorbeam pe story că primesc întrebarea asta des și oamenii îmi zic ‘cum ai atâta energie’. Să știți că și eu pic și chiar am avut o perioadă destul de dificilă. Ieri nu am fost în stare să ies din casă. Ceea ce mie nu mi se întâmplă. Eu n-am zile libere niciodată. Ieri trebuia să merg la magazin. Nu am putut. N-am avut capacitatea să o fac.

E adevărat că am fost și la baie în gheață și am stat 15 minute în gheață, ceea ce e un consum extraordinar de mare de energie, dar nu am putut. Și atunci am ales să mă bag înapoi în pat. Am stat toată ziua la televizor și n-am făcut absolut nimic. Nici măcar nu am citit o carte, nici măcar nu m-am uitat la un film. Am stat, adormeam, mă trezeam, adormeam. Se pare că organismul a avut nevoie de treaba asta.

Altfel, mulțumesc Lui Dumnezeu, fac față și cred că dacă suntem pozitivi, dacă avem un scop clar în viață și dacă avem oameni frumoși în jurul nostru, cred că reușim să le ducem pe toate la bun sfârșit.

Reporter Playtech: Mi-ai spus despre baia în gheață. La ce alte trucuri apelezi?

Adina Buzatu: Baia în gheață este una dintre ele. Apoi fac saună, merg zilnic la sport, fie că vorbim de sală, pilates. Acum am început să învăț să înot. Știam, dar vreau să fiu profi, vreau să fiu sportiv de performanță, chiar dacă nu o să ajung eu să înot de Olimpiadă, dar vreau să înot foarte frumos și continui cu recuperarea.

Deci fac foarte multe lucruri pentru mine. Îmi dedic cel puțin 3-4 ore zilnic pentru mine și apoi, bineînțeles, mă îngrijesc. Merg la tratamente cosmetice. Îmi fac anumite, nu pot să le spun intervenții, că nu sunt chiar intervenții estetice, vorbim de injectări cu vitamine, vorbim de exozomi, și așa mai departe, lucruri care îți ajută odată la calitatea pielii, aspectul pielii, dar în primul rând la sănătatea pielii.

„Somnul este minusul meu cel mai mare”

Reporter Playtech: Ai spus că îți dedici 3-4 ore pe zi, la cât începe ziua și la cât se termină?

Adina Buzatu: În general la 6:00 și se termină cam la 23:00-24:00. Într-adevăr, somnul este un minusul meu cel mai mare. Dacă aș putea lucra undeva, ar trebui să lucrez la somn. Din păcate, clar, nu ai timp să le faci pe toate, să dormi și suficient, adică 8 ore, să faci și sport, să muncești și să te vezi cu prietenii, pentru că am o viață socială destul de aglomerată, să spun, bine, o spun cu bucurie, e o plăcere asta. Dar într-adevăr, timpul este mult prea scurt pentru a le cuprinde pe toate și undeva mai avem câte un minus. La mine, de obicei, este la somn.

Reporter Playtech: Ce planuri ai pentru toamna asta?

Adina Buzatu: O mulțime, colecțiile noi, nebunia întreagă, rebranding, o să vedeți. Sunt multe, foarte multe lucruri pe care le fac în toamna asta. Mie mi se par atât de normale încât nici nu le mai anunț. Cumva, le fac pas cu pas și oamenii le observă, dar pentru mine sunt niște lucruri normale.

Fac parte din activitatea mea de zi cu zi, îmbrac mii de clienți și asta mă bucură. Într-o zi obișnuită de lucru mă văd cel puțin cu 20 de oameni și faptul că ei sunt mulțumiți, sunt încântați, faptul că au rezultate extraordinare atât în activitatea lor profesională cât și în viața personală și datorită hainelor noastre este cea mai mare mândrie, cea mai mare satisfacție pe care un om o poate avea.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Horoscop
acum 28 de minute
Numărul norocos al fiecărei zodii și ce înseamnă, potrivit unui numerolog. Cine are un înger păzitor toată viaţa?
Numărul norocos al fiecărei zodii și ce înseamnă, potrivit unui numerolog. Cine are un înger păzitor toată viaţa?
Horoscop
acum o oră
Irina Noapteș a ieșit din zona de confort la filmările „Situationship”: „Te costă să fii vulnerabil”. Cum își dă seama, în viața reală, că un bărbat nu e potrivit pentru ea. EXCLUSIV
Irina Noapteș a ieșit din zona de confort la filmările „Situationship”: „Te costă să fii vulnerabil”. Cum își dă seama, în viața reală, că un bărbat nu e potrivit pentru ea. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Ioana State, dezvăluiri din culisele „La bine și la Roast”. Întâlnirea cu Anamaria Prodan, de departe, cel mai provocator moment: „Are niște ieșiri”. EXCLUSIV
Ioana State, dezvăluiri din culisele „La bine și la Roast”. Întâlnirea cu Anamaria Prodan, de departe, cel mai provocator moment: „Are niște ieșiri”. EXCLUSIV
Monden
acum 3 ore
Parteneri
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Click.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Digi24
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
Unica.ro