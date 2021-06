Adina Buzatu a trecut printr-o tragedie ce a marcat-o. Vedeta a decis să spună totul despre cele mai crunte clipe din viața sa, cu lacrimi în ochi. Cunoscuta creatoare de modă și-a pierdut tatăl în 2015, dar amintirile pe care le-a avut cu acesta încă sunt proaspete în mintea ei.

Adina Buzatu se bucură de mult succes pe plan profesional, dar puțină lume știe că vedeta a avut de înfruntat o mare provocare în 2015. Ea și-a pierdut tatăl ce i-a fost aproape toată viața atât ei, cât și fiicei sale. Se pare că părintele ei a avut un rol important de jucat în viața copilului său, așa că designerul a decis să povestească tot ce s-a întâmplat cu acesta la emisiunea Vorbește lumea’.

Apreciez enorm ce au făcut părinții mei pentru ea. Tatăl meu a învățat-o tot ce înseamnă geografie, istorie, în aceste domenii nu sunt eu destul de cultă. Eu am preferat matematica. (…) Din păcate, noi, părinții, nu reușim să le dăm mereu aceste lucruri copiilor.”, a spus Adina Buzatu pentru Lora și Cove.

„Sara, fiica mea, îi zicea Bufnița. Îl întrebai ceva și îți venea răspunsul. Citea imediat o persoană, mă vedea pe mine, în două secunde făcea o radiografie. Avea dreptate mereu. Am puțin din treaba asta de la el. (…) Dacă sunt atentă în jurul meu, îmi dau seama de cine ar trebui să mă feresc.

Vedeta nu și-a putut abține lacrimile în momentul în care a vorbit despre moartea tatălui său. Fiica ei, Sara, a fost extrem de afectată de decesul bunicului său, mai ales pentru că acesta nu și-a dat ultima suflare până când nu și-a luat adio de la nepoata lui. Încă de atunci, viața Adinei Buzatu și a copilului său s-a schimbat radical, iar vedeta își amintește și astăzi care au fost ultimele cuvinte ale rudei sale.

„Tata era la spital, avusese atacul cerebral, dar încă vorbea, era ok. (…) A afectat-o foarte mult, a ținut doliu după tata deși era un copil. Apoi a ținut toate posturile, le ținea pentru sufletul bunicului ei. Tata nu a plecat până când nu a văzut-o pe ea. Și-a luat la revedere de la mine, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: ‘Tati, te rog, o să fii bine. Nu o să pot să te ajut, dar o să fie bine’.

Cred că a plecat cu bucurie în suflet pentru că a văzut-o pe Sara. Relațiile de iubire în familie sunt foarte importante, trebuie să le prețuim. (…) A fost o suferință în pandemie. (…) Tatăl meu nu dădea sfaturi. Tatăl meu îmi arăta lucruri, iar verticalitatea este cel mai important lucru pe care l-am învățat. El era coleric și l-am moștenit. Am învățat să fiu verticală, să fiu corectă.

Am realizat foarte târziu că eu am moștenit treaba asta. Tata era ofițer, mama profesor de matematică. Totuși, bunicul meu din partea tatălui a fost un croitor foarte apreciat. Mi-am dat seama recent că eu de aici am treaba asta. Tata mereu a fost un bărbat bine îmbrăcat, avea o prestanță, o atitudine. Stilul nu vine doar din ce pui pe tine, ci din atitudine.”, a mai zis creatoarea de modă.