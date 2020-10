Prin ce trece fiica Adinei Buzatu, din cauza covid-19. Stilista vedetelor a rupt tăcerea

Adina Buzatu și fiica sa, Sara, au devenit victime ale măsurilor europene de carantină Covid 19.

Prin ce trece fiica Adinei Buzatu, din cauza covid-19

Sara, fiica Adinei Buzatu, și-a aniversat ziua de naștere într-un mod cu totul atipic. Aflată la studii în Marea Britanie, unde urmează un master, fiica stilistei s-a văzut nevoită să-și petreacă aniversarea departe de mama și toți cei dragi. Foarte apropiate și nedespărțite când se află în aceeași țară, mama și fiica își făcuseră planuri frumoase pentru ziua de 6 octombrie, când stilista ar fi trebuit să se afle în Anglia. Dar cum numărul îmbolnăvirii cu COVID crește și măsurile de carantinare din România și Anglia sunt stricte, disctracția a fost amânată și plecarea anulată.

După cum se știe, Anglia se află în zona roșie și persoanele care trec granița intră automat în carantină de 14 zile. La fel se întâmplă și la revenirea în țară, în cazul celor care se întorc din Regatul Unit.

Decizia renunțării la sejur a fost luată de stilistă. Oricât de mult și-ar fi dorit să fie alături de fiica sa, afacerista nu și-a putut lăsa afacerile în voia sorții și nici clienții “în aer”, cei care o vizitează zilnic la magazin.

”Am sărbătorit-o în absență”

„Acum, mai mult ca niciodată, clienții au nevoie de mine. Mulți dintre ei nu sunt siguri dacă își pot organiza evenimentele și ajung să se pregătească în ultimul moment. Ei iau decizii rapide și își achiziționează ținutele cu o zi înaintea ceremoniilor.

A trebuit să renunț la a fi alături de Sara de ziua ei din cauza carantinei pe care aș fi riscat să o țin și la dus și la întors.

Ziua Sarei a început cu multă încărcătură emoțională. Mi-aș fi dorit să o strâng la piept și să fiu cu ea, așa ca în fiecare an.

Spre după-amiază însă, am luat tort și șampanie și am sărbătorit-o la magazin, în absență, în timp ce ea se afla la 2.500 kilometri depărtare. Am suflat prin mască în tortul ei, i-am cântat și i-am trimis video ca să îi înveselim ziua. Vom organiza o petrecere mare după ce va trece pericolul COVID”, a declarat Adina Buzatu.