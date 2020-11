Adi Sînă și Anca Serea, dați în judecată. Ce probleme financiare au acum, este incredibil

Probleme mari în familia Sînă-Serea. Cele două vedete au fost date în judecată. Ce probleme financiare mai întâmpină acum și care este situația lor actuală? Fanii cuplului nu se așteptau ca tocmai ei să treacă prin așa ceva?

Adi Sînă ți Anca Serea, noi probleme financiare

Adi și Anca Serea nu o duc prea bine în aceste vremuri. Deși mulți se așteptau ca celebrul cuplu să o ducă bine datorită economiilor, cheltuielile într-o familie mare precum au ei sunt enorme, mai ales fără venituri care nu sunt susținute o perioadă precum este aceasta. Vedetele au fost recent date în judeată de complexul în care au locuit, iar situația lor nu e deloc bună acum, arată wowbiz.ro. Aceștia au acumulat datorii la școala copiilor, iar acum s-au trezit cu o nouă problemă. Mai exact, asociația de proprietari ai unui complex rezidențial din Cernica îi cheamă pe cei doi în instanță într-un dosar care are ca obiect „pretenții”. Procesul este civil și se referă la o sumă de bani pe carereprezentanții asociației cred că Anca și Adi le-o datorează. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Cornetu pe data de 20 noiembrie, dar primul termen u a fost încă fixat.

Chiar în urmă cu un an cuplul se muta alături de cei șase copii într-o vilă superbă din Cernica, în valoarea de 500.000 de euro. ”Ne doream mai mult spațiu și am decis să facem această schimbare majoră. Casa în care ne-am mutat este situată în Pipera și am închiriat-o. Încă nu am cumpărat-o pentru că este important pentru noi să vedem cum se vor acomoda copiii. Ei merg la aceleași școli și grădinițe, aici nu am făcut deloc modificări și nici nu cred că vom face pentru că nu vrem să le dăm peste cap programul. Dacă lor le va fi mai bine aici, atunci noi vom cumpăra această frumoasă căsuță”, a spus Adi Sînă pentru Click, în urmă cu un an.

Vedetele fac eforturi mari în aceste vremuri