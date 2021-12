Adi Mutu a pus mâna pe 100.000 de euro, dintr-un foc. Ce trebuie să facă de toți banii

Adrian Mutu este unul dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști ai României. Fostul selecționer al naționalei U21 a dat lovitura și a câștigat suma colosală de 100.000 de euro, de când a devenit imaginea celui mai nou spital privat din România. Despre ce instituție medicală este vorba. Briliantul are un capital de imagine incredibil.

Adrian Mutu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria țării noastre. Fostul selecționer al naționalei mici de fotbal a României a devenit, de curând, imaginea celui mai nou spital privat de la noi din țară.

Contractul impresionant pe care l-a semnat cu cei de la M Hospital ar dura 10 luni și i-ar fi adus Briliantului suma frumușică de 100.000 de euro în conturile bancare, potrivit celor de la Cancan. Nu este nicio surpriză faptul că numele vedetei este legat de o instituție medicală.

De-a lungul anilor, Adi Mutu a fost implicat în mai multe proiecte legate de spitalele din România. Mai mult, de când a izbucnit pandemia de coronavirus, fostul soț al Alexandrei Dinu a ajutat sistemul sanitar cu sume uriașe de bani, în combaterea temutului virus COVID.

Fostul selecționer Adrian Mutu este cel care a anunțat public, pe rețelele de socializare, că s-a alăturat echipei profesioniștilor de la M Hospital. Institutul este plasat în Capitală și promite a fi unul dintre cele mai complexe și performante spitale private din țară.

Pacienții celor de la M Hospital vor beneficia de servicii de chirurgie, farmacie cu program non-stop, ambulanţe private, policlinică, laborator de analize medicale, departament de radiologie și o clinică de estetică medicală.

Deși a recunoscut că a crescut cu o teamă față de medicul stomatolog, Adrian Mutu a luat o hotărâre radicală, în urmă cu ceva timp, când a decis să-și prelucreze zâmbetul la o clinică de specialitate. Fostul mare fotbalist a apelat la 26 de fațete, pe care a dat suma fabuloasă de 20.000 de euro.

„În copilărie am fugit de stomatolog, numai când auzeam freza îmi dădea fiori. Am avut norocul să am o dantură puternică, sănătoasă. Nu m-am confruntat cu probleme grave, eu am ajuns la medic doar pentru tratarea unor mici carii.

Acum mi-am dorit un refresh estetic și am avut încredere în domnul doctor Yazan Aq. Sincer să fiu, și de data aceasta când a pornit freza am avut ceva emoții, însă am avut noroc că nu a fost necesară șlefuirea dinților prea tare.”, a declarat Adi Mutu, exclusiv pentru Ciao.ro.