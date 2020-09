Adi de la Vâlcea, accident grav de mașină. Bolidul de zeci de mii de euro a ajuns direct la service

Cunoscutul cântăreț de manele, Adi de la Vâlcea, a fost implicat într-un accident auto în urma căruia și-a făcut praf Mercedesul de 50.000 de euro. Din fericire, el a scăpat nevătămat, ca prin urechile acului. Pentru mai multe detalii, vă invităm să parcurgeți în continuare acest articol.

Adi de la Vâlcea a fost victima unui accident care s-ar fi putut lăsa cu consecințe foarte grave, după ce un șofer i-a tăiat calea în încercarea de a pătrunde pe celălalt sens de mers. Din fericire, artistul a scăpat nevătămat, dar bolidul său în valoare de 50.000 de euro a fost făcut praf.

Incidentul a avut loc zilele trecute, iar cântărețul a trecut prin momente cumplite după ce mașina pe care o conducea a acroșat un alt automobil. Accidentul s-a petrecut în orașul natal al artistului, în apropierea unui sens giratoriu plasat nu departe de casa acestuia.

Norocul său a fost că nu avea viteză deoarece se apropia de intrarea în sensul giratoriu. Cu toate acestea, partea frontală a mașinii sale a fost făcută zob. Vinovat se face celălalt șofer, care i-a tăiat calea manelistului. Acesta a oferit mai multe detalii despre incident pe contul său de Youtube.

Manelistul le-a povestit urmăritorilor despre accident în timp ce mergea să-și ia Mercedesul de la service. Ajuns acolo, el s-a declarat mulțumit de rezultat și le-a mărturisit fanilor că aceasta este mașina lui de suflet.

Mi-era dor de mașina asta. Am avut 7-8 S-uri (Mercedes clasa S, n.r.), modelele care erau atunci. Singura mea mașină nouă, zero kilometri, clasa S a fost. Și am avut peste 200 de mașini, să știți. Nici nu mai e o laudă, e o rușine, de fapt, că am cheltuit atâția bani. Dar fiecare cu viciul lui.

Am vrut și eu cândva să-mi cumpăr Rolls Royce și vă spun sincer, am stat mult pe gânduri. Sunt, totuși, un lăutar, artist… Dacă eu ca lăutar, ca muzicant, vin la un eveniment cu Rolls Royce, nea Gigi Becali, el cu ce trebuie să mai vină? Nu putem să fim pe aceeași treaptă! E o chestie de bun simț mai degrabă“, a mai spus Adi de la Vâlcea.