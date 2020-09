Simone Tempestini este unul dintre cei mai talentaţi piloţi de raliuri din lume. O spun rezultatele pe care le-a obţinut până acum, în frunte cu titlul mondial de juniori pe care l-a obţinut în 2016. Cu precizarea că la raliuri juniorii sunt până la 30 de ani! Iar Simone Tempestini este român. O spun actele, pentru că şi-a luat deja cetăţenie, şi o spune şi el. Simone Tempestini, adevărul despre accidentul horror de la Iaşi: multiplul campion naţional a comis o eroare de pilotaj, care l-a costat cursa.

A fost nevoit să abandoneze după o ieşire în decor care a produs o spaimă uriaşă printre cei prezenţi. Simone Tempestini şi Sergiu Itu, copilotul său, sunt bine. Au scăpat fără vreo zgârietură. Şi sunt hotărâţi să câştige în acest an un nou titlu naţional. Ar fi al cincilea pentru el, la doar 26 de ani! Un record greu de imaginat. Probabil imposibil de bătut. Dar planurile lor nu se termină aici. Vor să aducă primul titlu european pentru România, dar şi titlul mondial absolut de raliuri. Nu în ultimul rând, românul Simone Tempestini salută victoria „tricolorilor” lui Rădoi, dar şi cele ale selecţionatei U21 conduse de Adi Mutu.

Simone, cum te simti dupa accidentul de la Iasi? Sergiu este şi el bine? Pe noi ne-aţi speriat foarte tare.

Salutare! Suntem bine, atât eu, cât și Sergiu. Nu am avut nicio zgârietură după accident, chiar dacă totul a părut foarte dramatic. Mașinile de raliu sunt foarte bine securizate, de aceea îi încurajez pe toți cei care vor viteză, să nu o facă în trafic, ci într-un cadru organizat. Astfel de accidente se pot întâmpla în raliuri. Noi suntem în această competiție pentru că ne dorim să terminăm cât mai sus de fiecare dată, iar dacă se poate, de fiecare dată cu un timp mai bun decât în anul precedent.

Ce s-a întâmplat? A fost o greşeală de pilotaj, sau ai avut şi ceva probleme tehnice?

În niciun caz probleme tehnice, am parte de una dintre cele mai bune echipe din țară. A fost o greșeală de-a mea de pilotaj. Am frânat un pic mai târziu decât trebuia, iar la 150 de kilometri la oră în viraj e foarte greu să mai redresezi. Face parte din motorsport, aici cea mai mică greșeală te poate costa mult. Pe noi ne-a costat câștigarea raliului și a patra victorie consecutivă din acest an. Nu e prima și nici ultima oară când se întâmplă, iar noi abia așteptăm să urcăm din nou în mașina de concurs.

Ce urmează pentru voi, care sunt următoarele competiţii la care mergeţi?

Ne pregătim pentru Raliul Transilvaniei, abia așteptăm să ne apărăm trofeul cucerit anul trecut. Mai sunt doar trei săptămâni, așa că nu avem timp să ne gândim la trecut. Este acasă la noi și nici nu ne gândim să mergem altfel decât foarte tare și să terminăm cât mai sus. Va fi o concurență foarte mare, mai ales că va fi și etapă internațională.

Maşina bănuim că este daună totală…

Da, a fost destul de avariată, dar știm că oricând se poate întâmpla asta. Așa cum ziceam, motorsportul nu este simplu și astfel de momente apar.

Eşti pasionat de fotbal? Ai văzut meciurile României?

Nu urmăresc în mod special fotbalul, dar evident că țin cu echipa națională. Mă simt român, așa că sunt bucuros pentru fiecare succes al echipelor noastre. Am văzut că echipa de tineret are deja două victorii, iar naționala mare a câștigat în Austria. Am încredere că sportul românesc are viitor.

Simone Tempestini, primul român care câştigă titlul mondial de raliuri. Nouă ne sună foarte, foarte bine. Tu ce crezi?

S-a întâmplat asta în 2016. Am devenit campion mondial de juniori la raliuri. Evident, până la titlul cel mare este un drum lung, însă sunt optimist că vom găsi resursele necesare pentru a îndeplini avest vis și să ducem steagul României cât mai sus în WRC. Împreună cu colegii de la Napoca Rally Academy muncim zilnic pentru acest vis. Momentan, ne dorim să aducem, în premieră, pentru România, și titlul european, însă totul depinde de bugete. Ne luptăm cu echipe mari, de uzină, care dispun de bugete nelimitate. Dar suntem încrezători.