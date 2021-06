Adevărul neștiut despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă. S-a aflat abia acum ce s-a întâmplat

Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă revine încă odată în discuție. După ce vestea a luat prin surprindere showbiz-ul românesc, acum apar alte informații. Într-o declarație emoționantă, Pepe a făcut dezvăluiri despre cum au decurs lucrurile, dar și despre actuala situație dintre cei doi.

Momentul anunțului deciziei de a divorța nu a fost, pentru multă vrme, un lucru cert. Pepe era cel care anunța că va divorța, iar vestea a luat prin surprindere pe toată lumea. În primă fază, la câteva zile de la anunț, se afla că Raluca Pastramă ar fi fost cea care a călcat strâmb. Conform unor apropiați, Raluca ar fi avut o relație extra conjugală, acesta fiind motivul divorțului. Dar, la puțină vreme după, Raluca Pastramă decidea să vorbească despre adevăratele motive ale acestei decizii, declarând:

„Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbra. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri positive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă.

A trecut ceva timp de la decizia de divorț, iar Pepe și Raluca Pastramă regretă acest pas. Fiecare, în felul său, declară că această decizie a fost una pe care o regretă. Pepe și Raluca Pastramă, fiecare, în felul lui, va trebui să meargă mai departe. Invitat recent la „XtraNight Show”, Pepe a vorbit deschis despre ceea ce simte și despre momentele grele prin care Pepe și Raluca Pastramă au trecut.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie.

În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a spus Pepe la Xtra Night Show.