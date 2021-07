Adevărul despre venirea lui Jean-Claude Van Damme în România. Cum a ajuns, de fapt, celebrul actor să danseze pe manele

Celebrul actor Jean-Claude Van Damme a ajuns în centrul atenției publicului. Totul s-a întâmplat după postarea unui clip pe rețelele de socializare. Actorul se afla de ceva vreme în România, pentru filmări, dar a decis să petreacă în București. Pe filmare, aparent, actorul ar fi fost beat, dar cel care postase clipul declara că doar s-a simțit bine.

Jean-Claude Van Damme, actorul cu origini belgiene, a revenit de curând în România. Surse apropiate spun că celebrul actor se află pe plaiurile mioritice pentru filmările la cea mai nouă producție cinematografică. De altfel Jean-Claude Van Damme nu este la prima sa prezență în România, în trecut a mai avut filmări aici.

În schimb, partea inedită a acestei noi prezențe constă în clipul publicat pe rețelele de socializare de un presupus prieten al acestuia. În acest clip video Jean-Claude Van Damme pare să se distreze de minune alături de alți câțiva bărbați. Conform declarațiilor posesorului clipului cu pricina, s-ar fi cunoscut la una din terasele din București.

Clipul îl surprinde pe celebrul actor Jean-Claude Van Damme ascultând manele și vorbind cu cei din mașină despre respect și Dumnezeu. Clipul a devenit viral instant pe Facebook, și după aparențe, se pare că celebrul actor ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice.

Gabor Ianku Strinfi, cel care a postat clipul pe Facebook, spune că actorul nu era nici pe departe beat, ci doar se simțea foarte bine în compania celor din mașină. Manelele bubuiau, iar cei patru bărbați, în frunte cu Jean-Claude Van Damme se distrau de minune. Tânărul mai povestește că s-au cunoscut în București și că nimeni nu l-ar fi forțat pe celebrul actor să facă ceva.

„Pentru mine a fost ceva enorm să-l întâlnesc şi, mai ales, să fiu cu el la masă şi să mă plimb. Ne-am distrat, ne-am simţit bine, după cum aţi văzut şi pe live. Vreau să vă spun să nu mai fiţi răutăcioşi, fiţi voi băieţi buni. E cazat la omul la hotel 6 de stele. Nu era nici K.O. de beat.

În Bucureşti ne-am întâlnit. Am profitat de ocazie şi, până la urmă, n-am fost nici beat în halul ăla, n-am fost nici singur să-mi fac de cap, am fost cu taică-miu. Ne-am întâlnit în seara respectivă, ne-am împrietenit. Am hotărât să ieşim în oraş şi am ieşit cu maşina mea personală, nu cu taxiul sau alte chestii. N-a fost obligat, n-a fost forţat, nici nu cred că poate cineva să-l forţeze.”, a scris Gabor Ianku Strinfi pe Facebook. (vezi aici declarația)