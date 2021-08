Adevărul despre trecutul Ramonei Olaru a ieșit la iveală. Cine este, de fapt, prezentatoarea Splash! Vedete la apă

Ramona Olaru, asistentă la „Neatza cu Răzvan și Dani”, este o femeie extrem de frumoasă, cu forme de fotomodel, care a muncit extrem de mult pentru succesul din prezent. Faima actuală a dobândit-o cu multe sacrificii, adevărul despre trecutul vedetei a ieșit la iveală abia acum.

Din punct de vedere profesional, frumoasa Ramona are motive de bucurie. Recent, a acceptat provocarea de a fi co-prezentatoarea show-ului „Splash! Vedete la apă”. Deși are mereu zâmbetul pe buze și un look impecabil, puțină lume știe detalii din trecutul ei.

Cine este, de fapt, Ramona Olaru

Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu se sfiiește să recunoască că este o fată simplă, de la țară, cu visuri mărețe. De-a lungul timpului, Ramona Olaru a dezvăluit că și-a petrecut copilăria la o fermă din județul Călărași, unde a trebuit să muncească din greu. A mers cu sapa pe câmp, la cules de porumb cu ziua sau a mers desculță în noroi.

„M-am născut în județul Prahova, Vălenii de Munte, şi mai apoi ai mei s-au mutat într-o fermă din județul Călărași. Acolo unde am crescut şi, da, acolo am avut copilăria aia grea de mers la sapă, de jucat desculţă în noroi, de mers la cules de porumb cu ziua, de mâncat legume direct din grădină. Atunci mi se părea normal. Acum mi se pare că erau un pic cam mult pentru un copil acele munci… Mereu, întorsul în astfel de amintiri mă face să plâng, şi nu ştiu de ce… Aşa că mă opresc aici cu răspunsul la întrebarea asta, că nu e bine să plângi vara!”, a dezvăluit frumoasa vedetă pentru Viva!.

Pe lângă greutățile generate de viața la țară, Ramona mărturisește că a fost victima bullyingului în copilărie.

„Victima bullyingului poate am fost pentru faptul că eu, fiind de la fermă, mergeam la şcoală într-un sat din apropiere, iar acolo eram marginalizată, dacă vrei, sau privită mai ciudat, dar cam atât. Într-un fel sau altul, am fost acceptată, până la urmă!”, a declarat asistenta TV.

Adevărul despre relația cu părinții

În ceea ce privește relația cu părinții, Ramona spune că este una normală, nici siropoasă, dar nici rece. Comunică la telefon, îi mai vizitează din când în când și cam atât.