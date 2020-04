Adevărul despre trecutul lui George Burcea. Din ce făcea bani, de fapt, înainte de căsnicia cu Andreea Bălan

După separarea de Andreea Bălan, divorțul fiind următorul pas, mulți s-au întrebat câți bani va câștiga actorul de pe urma sa, însă și mai mulți s-au gândit la ”cine era Burcea înainte de Bălan”.

Adevărul despre trecutul lui George Burcea. Din ce făcea bani, înainte de căsnicia cu Andreea Bălan

Toată lumea știe că George Burcea este actor, unul din ce în ce mai cunoscut, care, în plus, scrie scenarii de scurt-metraj. De asemenea, este priceput și într-ale literaturii, scoțând un volum de versuri, numit ”Un strop de culoare”. Însă, înainte ca destinul să-l trimită către artă, Burcea s-a pregătit intens pentru o altă meserie: marinar.

„Sunt fost marinar, actualmente actor. Când am terminat liceul am dat la Universitatea Maritimă din Constanța, după care chiar am plecat pe mare. Am stat doi ani pe mare, apoi am revenit, am renunțat la faultatea de marinărie și am dat la Actorie”, a spus Burcea, într-un interviu pentru viva.ro.

Sportacus, unul dintre personajele care i se potriveau mănușă

Într-un alt interviu, George a spus că pasiunea sa dintâi, actoria, a fost cea care l-a șlefuit. Apoi, artistul și-a amintit de prima sa experiență ca actor, dar și despre primul film în care a jucat la Bollywood.

„Actoria m-a slefuit! Am filmat pentru Romania, America, Grecia. Am facut o productie pentru Bollywood, eu fiind mai brunetel un pic. Am mai luat un casting pentru Bollywood anul acesta. Mai apar si in reclame. Eu sunt actor, imi place sa imi fac meseria”, a povestit acesta.

Când actoria s-a dovedit a-i fi menire, bărbatul a practicat diverse munci în calitate de animator la petrecerile pentru copii, după ce a terminat facultatea de actorie la București. Unul dintre personajele interpretate de acesta la evenimentul unui om de afaceri, dar nu numai, a fost Sportacus, super erou în ”Orășelul leneș”, show TV în vogă la mijlocul anilor 2000.

L-ai văzut de zeci de ori la TV

Cei care își spuneau că îl știu de undeva pe George, înainte de mariajul cu Andreea Bălan, dar nu își dădeau seama de unde, ei bine, acesta era parte a mai multor reclame. Într-un spot, unul dintre personaje este chiar George. El a avut mai multe apariții TV, dar cea de sus este una dintre cele mai cunoscute și de succes.