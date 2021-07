Anamaria Prodan a reușit să strângă o avere colosală de-a lungul timpului, dar nu mulți știu cum a reușit vedeta să facă bani în America. În timp ce mulți cred că aceasta a primit sume uriașe din moștenirea de la mama sa, situația a fost alta.

Impresara este extrem de bogată și are tot felul de afaceri, dar nu înseamnă că totul a fost roz de la început. Plecată în America, Anamaria Prodan și-a dat seama că trebuie să muncească și să vină cu tot felul de idei, chiar de la o vârstă fragedă, pentru a se asigura că nu duce lipsă de bani.

„Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceauşescu. Eram şi la 17-18 ani. Când a venit Revoluţia, eu deja plecam dinainte. Tot business-ul, începuturile mele au fost în America.

Acolo am învăţat business, dar singură, eu am început singură. Am zis că nu lucrez pentru nimeni. Tatăl meu mi-a zis de mică: dacă sunt deşteaptă, alţii trebuie să mă urmeze pe mine. Am început cu un business funny. Am cumpărat maşinuţe din alea de băgai 20 de cenţi şi cădeau bomboane.

Luam o pungă de bomboane, gândeşte-te câte bomboane sunt într-o pungă de M&M. Dădeam pe ea cam 2 dolari. Pentru 25 de cenţi, picau 5 bombonele.

Dacă nu am dezinfectat la aparatele alea… că nici nu voiam să angajez pe nimeni.”, a zis Anamaria Prodan pentru WOWbiz.