Adevărul despre simbolurile de pe WhatsApp. Puțini români știu ce înseamnă, de fapt

WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de socializare din întreaga lume. Aceasta se folosește de simboluri pentru a transmite modul în care este primit sau nu un mesaj, așa că aceste semne trebuie descifrate pentru a înțelege mai bine mediul online și a comunica mai repede cu persoanele dragi.

Cum descifrăm simbolurile de pe WhatsApp. Cele mai ușoare explicații

Când transmitem o informație sub formă de text, videoclip sau fotografie, se observă că apar diferite bife, iar răspunsul nu vine așa de repede cum ne-am dori. Cu ajutorul acelor simboluri, ne dăm seama dacă textul trimis a fost primit, văzut sau nu. Respectivele simboluri ne vor lăsa să înțelegem dacă destinatarul ne va răspunde, a văzut mesajul sau o să mai dureze puțin până vom începe un dialog pe WhatsApp cu persoana respectivă.

În momentul în care apare o singură bifă ce are culoarea gri, mesajul a fost transmis, însă destinatarul încă nu l-a primit. Nu există motive de îngrijorare, căci cel mai probabil respectiva persoană nu are conexiune la internet sau pur și simplu are notificările de la aplicație oprite. Dacă trec mai multe zile și nu apar cele două bife albastre sau gri, este foarte probabil ca destinatarul să fi folosit opțiunea de a vă bloca.

Cât despre cele două bife de culoare gri, persoana a primit mesajul, dar fie nu l-a citit, fie l-a văzut în notificări dar a ales să nu intre în conversație pentru a da un răspuns. În caz că apar două simboluri albastre, persoana alături de care vă doriți să aveți o conversație a văzut mesajul tip text, poza sau videoclipul.

WhatsApp, aplicația folosită de milioane de români. Cum vorbim mai ușor cu persoanele dragi

Pentru că WhatsApp este o aplicație folosită în întreaga lume, aceasta le oferă utilizatorilor și opțiunea de a realiza grupuri. În acestea pot să fie prezenți prietenii, membrii familiei sau chiar colegii de muncă. De asemenea, dacă vă doriți să vedeți cine v-a văzut mesajul trimis într-un anumit grup puteți intra în rubrica ‘Detalii mesaj’. Astfel, va fi mult mai ușor să observați cine a primit mesajul și nu a răspuns sau cine nu a primit încă informația.

Concluzionând, semnele folosite de aplicația WhatsApp pot fi ușor descifrate și sunt extrem de folositoare, mai ales atunci când este vorba de o conversație importantă. Mediul online a devenit preferat de foarte multe persoane din întreaga lume, datorită faptului că se poate discuta cu oamenii dragi din întreaga lume, totul fiind la doar un click distanță.