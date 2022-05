Adevărul despre scandalul dintre Cristi Boureanu și Cristina Belciu, de ziua ei: „Nu o să comentez”

Cristina Belciu a lămurit adevărul din spatele scandalului provocat de ziua ei de naștere, de către fostul ei iubit, Cristian Boureanu. Ce s-a întâmplat după ce controversatul afacerist s-a gândit să își facă apariția la petrecerea șatenei din Italia.

Deși povestea de dragoste dintre Cristina Belciu și Cristi Boureanu a ajuns la bun sfârșit, cei doi par să fi păstrat o relație de amiciție. Drept dovadă, celebrul om de afaceri a ținut să-și facă apariția la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a frumosului manechin, în Italia.

Cristina Belciu a împlinit 25 de ani și s-a celebrat cu mare fast pe meleagurile italiene, alături de cei apropiați și dragi, acolo unde Cristi Boureanu a surprins-o pe fosta lui parteneră cu daruri și flori.

Cristina Belciu a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar fi avut loc un conflict între cei doi foști iubiți. Din contră, influencerița susține că fostul soț al Valentinei Pelinel s-ar fi comportat ca un adevărat cavaler.

Nu o să comentez întâlnirea dintre Cristi şi Laura Dincă pentru că nu mă priveşte, nu am fost acolo, nu am nimic de zis. Îi doresc lui Cristi să se bucure de viaţă”, a povestit Cristina Belciu despre relaţia cu Cristi Boureanu, la Teo Show.

Am plecat împreună de acolo, Cristi este un gentleman, nici vorbă de scandal aşa cum s-a scris în presă. Nu formăm un cuplu, dar am rămas apropiaţi. E un prieten foarte bun! A fost o plăcere să îl ştiu acolo de ziua mea.

Ultima perioadă a fost delicată pentru Cristina Belciu. Modelul a fost implicat într-un accident rutier care i-a dat o sperietură zdravănă. Din fericire, a scăpat doar cu mici zgârieturi și vânătăi, lovindu-se la cap și la picior.

Am avut un mic accident pe Iancu de Hunedoara. Mi-a tăiat calea cineva, mergând foarte încet. Am avut noroc că am avut centura și deși am fost împinsă efectiv în gardul care delimita șoseaua de partea de care circulă tramvaiul m-am lovit doar la cap și la picior.

A fost destul de puternic impactul, cred că dacă nu aveam centura ieșeam prin parbriz. M-am ales cu câteva vânătăi și cu mașina în service. În rest sunt bine, am avut o zi foarte lungă ieri.

Dar fiarele se repară, vânătăile trec, contează cum tratăm fiecare situație. Totul se întâmplă cu un motiv, poate Dumnezeu m-a ferit de altceva, nu trebuia să ajung undeva”, a declarat Cristina Belciu pentru antenastars.ro.