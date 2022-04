Cristian Boureanu s-a despărțit de Cristina Belciu. Motivul care a dus la ruptura definitivă

Cristian Boureanu s-a despărțit de Cristina Belciu. Care este motivul care a dus la ruptura definitivă. Cei doi s-au iubit vreme de patru luni și jumătate, însă se pare că apoi au preferat să meargă pe drumuri separate. Afaceristul în vârstă de 49 de ani și fotomodelul în vârstă de 24 de ani s-au întâlnit anul trecut, chiar de 1 Decembrie, la un restaurant din Herăstrău, și susțineau că între ei a fost dragoste la prima vedere.

Cristian Boureanu și Cristina Belciu surprindeau pe toată lumea atunci când, la începutul anului, cei doi își asumau public relația cu declarații oficiale în presă și ipostaze tandre pe Instagram sau pe la evenimente mondende.

Însă se pare că cei doi au realizat că nu există, de fapt, compatibilitate între ei, dar cu toate acestea au decis să se despartă în termeni cât se poate de amiabili.

De altfel, Cristian Boureanu a avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa Cristinei Belciu și chiar a subliniat rolul benefic pe care l-a avut aceasta în viața fiicei sale.

La rândul ei, și tânăra Cristina Belciu a ținut să spună care a fost motivul rupturii dintre cei doi.

„Am decis de comun acord sa ne despărțim. Cu Cristi am rămas în relații bune, ne sunăm, vorbim, dar în calitate de prieteni, nu de iubiți. Suntem foarte siguri pe decizia luată și nu există șansă să reluăm relația.

Patru luni și jumătate a durat povestea noastră, am încheiat-o de curând. Am locuit împreună, ne-am înțeles foarte bine și pot spune că diferența de vârstă nu a fost motivul despărțirii, ci incompatibilitatea. Erau situații în care vedeam lucrurile altfel, astfel ca la un moment dat nu am mai putut trece peste ele. Cu fiica lui m-am înțeles bine, vorbesc în continuare și cu ea”, a declarat Cristina Belciu, pentru sursa citată.