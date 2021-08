Adevărul despre relația dintre Andreea Marin și Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt

Care a fost adevărul din spatele poveștii de iubire dintre Andreea Marin și Ion Țiriac? Celebra Zâna a surprizelor a venit cu câteva detalii despre fosta lor relație. Ce s-a întâmplat între cei doi?

Andreea Marin le-a făcut o surpriză uriașă fanilor și a acceptat propunerea de a face parte dintr-o nouă ediție fulgerătoare de întrebări. Mulți dintre internauți s-au declarat extrem de încântați de răspunsurile Zânei din cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cele mai picante amănunte despre celebra vedeă au fost discutate în văzul lumii, iar aceasta nu a ezitat nicio clipă să spună lucrurilor pe nume. Nu puține au fost zvonurile despre căsătorie după o idilă dintre Ion Țiriac și aceasta, astfel că fanii au aflat seara trecută adevărul din spatele relației dintre cei doi. Întrebarea primită a fost: „Ati fi acceptat o cerere in casatorie din partea lui Ion Tiriac?”

Povestea ce îi avea pe aceștia în prim-plan a ținut prima pagină a ziarelor multă vreme. Totul se întâmpla pe când Zâna avea doar 31 de ani, iar fostul tenismen 66 de ani. Tot atunci se spunea că alt bărbat ar fi intervenit în relație chiar în momentul în care actualul miliardar urma să îi pună pe deget un inel frumoasei prezentatoare de televiziune.

Vedetele au fost bună vreme de nedespărțit, făcându-și apariția peste tot împreună. Andreea Marin a venit să dea cărțile pe față și a spus că nu poate să dea un răspuns, dar a subliniat că a fost o onoare să aibă o legătură cu un astfel de om și să-l cunoască așa cum a reușit ea. De asemenea, bruneta a adăugat și faptul că are tot respectul pentru fostul partener pentru că i-a fost un prieten de nădejde.

„Nici macar nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu as fi negat sa raspund unui adevar. Este onorant sa ai o legatura cu un astfel de om, asa cum l-am cunoscut eu pe Ion Tiriac. Am tot respectul pentru el si mi-a fost un prieten de nadejde.

Nu am cuvinte sa descriu relatia de prietenie cu un om de calibrul domniei sale Pana la urma a fost atat de mare presiunea partii de presa incat eu am decis ca ii fac rau omului acesta. Lucrurile erau duse la o extrema care nu avea nicio legatura cu realitate. Nu vad de ce as nega ca as fi avut o relatie daca ar fi fost adevarat.

Am avut o prietenie pe care o pretuiesc si astazi si imi este drag omul acesta si am tot respectul si am invatat de la el. Nu este raspunsul meu, nu a fost niciodata vorba despre un inel. Cum ar putea fi vorba despre asa ceva daca nu s-a pus problema decat de o prietenie si nimic altceva”

Andreea Marin (Sursa: 40 de întrebări cu Denise Rifai)