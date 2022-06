Adevărul despre relația dintre Andreea Marin și fiul lui Ștefan Bănică jr. Cum se înțelege cu Violeta

Andreea Marin și Radu Ștefan Bănică au împărțit scena, recent, la un eveniment grandios prezentat de fosta Zână a Surprizelor. Diva a fost vizibil emoționată de a sta alături de fratele fiicei sale, Violeta. Se cunosc de pe vremea când actorul avea doar 5 anișori. De ce l-a cooptat Andreea Marin pe fiul fostului ei soț în proiectul ei, Gala Atipic Beauty 2022.

Radu Ștefan Bănică a fost invitat la Gala Atipic Beauty 2022 organizată de Andreea Marin. Fiul lui Ștefan Bănică are o relație specială cu mama surorii sale, Ana Violeta, cei doi cunoscându-se de pe vremea când tânărul avea numai 5 ani, iar ea era căsătorită cu tatăl său, artistul Ștefan Bănică.

Într-un interviu acordat în exclusivitate Revistei VIVA!, Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că a primit invitația de a fi model la Gala Atipic Beauty cu brațele deschise și a acceptat, pe loc, să fie alături de Andreea Marin, fosta soție a tatălui său, femeia cu care a păstrat o relație foarte apropiată de prietenie.

Mai mult de atât, Andreea Marin a mărturisit că sentimentul este reciproc și că ține foarte mult la fratele mai mare al fiicei sale, Violeta.

Am avut momentul meu de deschidere: o poezie și voi defila împreună cu Mihnea. Am fost spectator la Gala Atipic Beauty în 2019, acum am onoarea să fiu de cealaltă parte a scenei.

Tânărul actor a fost invitat ca model, fiind pus pentru prima dată într-o asemenea postură. Radu Bănică este de părere că rolul i-a ieșit cu succes.

„Sunt foarte fericit. Nu am repetat decât o singură dată să am poziționarea corectă, dar nu am emoții. Din fericire am experiență cu publicul, am mai colaborat cu acest brand de haine și am avut ședințe foto și campanii, pot să sun că frica de a defila nu există.”, a completat fiul lui Ștefan Bănică.