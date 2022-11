Adevărul despre relația Andreei Marin cu sora ei mai mică. A rupt tăcerea: „Ne certam în fiecare zi”

În ciuda zâmbetului candid pe care îl afișează în public de atâția ani, Andreea Marin ascunde un trecut dureros. Celebra prezentatoare TV și-a pierdut ambii părinți, tatăl, în urmă cu câțiva ani, iar mama, pe când era o copilă. De atunci, vedeta a rămas doar cu sora ei, Cristina. Moderatoarea TV mai are un frate vitreg, Ionuț Marin, despre care nu prea vorbește.

Extrem de discretă din fire, Andreea Marin își ține oamenii dragi departe de ochii curioșilor. Rare sunt ocaziile în care „Zâna surprizelor” să ofere detalii despre familia sa. De curând, vedeta TV a acceptat să vorbească despre copilărie și Cristina, sora ei mai mică. Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. nu a avut o viață ușoară. Și-a pierdut mama când avea doar nouă anișori, dar își aduce aminte cu drag de ea, deși era o copilă atunci.

Fiind sora mai mare, Andreea Marin a avut mereu grijă de Cristina. Cele două au fost mereu apropiate, iar certurile dintre ele erau banale. Discuțiile apăreau, de cele mai multe ori, de la jocuri.

„E distanță de vârstă între noi de vreo cinci ani și ce îmi rămânea mie mic îi venea ei. E o treabă simpatică treaba asta. Chiar și pentru fratele cel mic, că el tânjește la ce are cel mare. Nu cred că ne-am certat pe haine, dar așa cred că ne certam în fiecare zi. Am ajuns eu să fiu ciufulită când am mai crescut. Nu sunt eu aia „bătăioasă”. Nici cu ea nu îmi este rușine. Suntem la fel”, a povestit amuzată Andreea Marin, potrivit EGO.ro.