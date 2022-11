Cu ce a ajuns să se ocupe o fostă dansatoare de la „Surprize, Surprize”. Era cunoscută în emisiunea Andreei Marin

A făcut parte dintr-un proiect ce a scris istorie în televiziunea din România, fiind admirată, săptămână de săptămână, de milioane de fani ai show-ului prezentat de Andreea Marin. Acum însă, viața ei este totul diferită. Puțini ar putea bănui cu ce a ajuns să se ocupe o fostă dansatoare de la „Surprize, Surprize”.

O bună perioadă de timp, Andreea Marin a bătut record după record de audiență cu „Surprize, Surprize”. Milioane de români se uitau, în fiecare săptămână, la show-ul prezentat de brunetă, impresionați de cazurile emoționante, dar și de tinerele superbe din baletul emisiunii.

Acum, decenii mai târziu, viața arată cu totul altfel pentru o fostă dansatoare de la „Surprize, Surprize”. Liana Sărmășan a renunțat la televiziune, dar nu la „public”, iar scena ei este, de aproape 12 ani, bordul avionului. Ea este stewardesă la Wizz Air, dar și ambasador al companiei aeriene și își iubește meseria.

„Pentru mine este o mare realizare pentru că am reaplicat după mult timp și am fost aleasă. În 2011 am fost prima generație de Wizz ambasadori, chiar când a lansat compania acest program. E altceva, nu e numai zburat. Se mai întâmplă și altceva pe lângă. Când avem lansări de avioane, suntem acolo.

Când avem curse charter, din nou, zburăm cu ele. Curse inaugurale și prezentări, inclusiv am luat parte la conferința Aviation-Event 2022 desfășurată la Aeroportul Internațional Cluj în luna martie. În 2011, am fost votată de public.

Atunci, era pe bază de vot a publicului, pe Facebook, dar între timp, lucrurile s-au schimbat. Acum sunt cei de la Comunicare care aleg, oamenii de la PR, HR din cadrul Wizz, se cere un feedback despre tine, dacă ai conduită bună, atunci ești candidatul ideal.

E greu pentru că sunt 20 de ambasadori și suntem cam 6.000 de angajați. În România suntem doi ambasadori Wizz Air, eu și Cristina Rada la București. La fiecare 2 ani se realege ambasadorul Wizz. Pot să mai candidez și după ce îmi expiră mandatul”, a declaratat fosta dansatoare de la „Surprize, Surprize”, conform Monitorulcj.ro.