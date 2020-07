Adevărul despre relația Anamariei Prodan cu Alexa. Reghe rupe tăcerea: “Așa este ea”

Care este adevărata relație a cunsocutei impresare cu Dan Alexa? Laureanțiu Reghecampf a adus declarații despre toate zvonurile din ultimii ani. Ce a spus despre soția sa?

Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și Dan Alexa au fost mult timp protagoniștii unui scenariu al unui triunghi amoros, dictat ani de zile de gurile rele. Cei mai mulți susțineau că relația Anei cu Alexa nu se rezumă strict la profesia lor, iar Reghe vine acum cu detalii și mărturii nemaiștiute despre incidentul care a făcut înconjurul țării – pumnul soției sale către fostul antrenor de al Astra.

Tehnicianul lui Al Wasl a comentat ieșirea necontrolată a femeii care l-a făcut tată pentru a doua oară. Reghe a susținut că i-a spus sincer soției sale că gestul pe care l-a făcut a fost categoric prea exagerat și că trebuia să fie mai calculată, chiar dacă tensiunile de atunci din cauza eșecului de la Astra i-ar fi făcut pe mulți să explodeze. Mărturiile acestuia din final susțin faptul că știe că Ana este o fire expansivă și vulcanică, așa că de multe ori nu poți controla asta.

„Mie nu mi-a plăcut gestul pe care l-a făcut. Despre asta nu am avut niciun fel de discuție, știam ce probleme erau la Astra în perioada respectivă. M-a sunat ea. I-am zis că nu e ok să facă așa ceva, indiferent de ce se întâmplă, nu are cum să reacționeze în genul ăsta. Dacă exista o legătură amoroasă între ei, nu mai existam noi. Nu am avut niciun fel de problemă eu cu Ana, mai ales pe subiectul ăsta. Eu întotdeauna i-am spus ei să își controleze ieșirile, eu sunt retras, mai calm, eu sunt cel care o ține în anumite situații. De multe ori nu poți controla asta, așa este ea, o fire mai vulcanică”

Laurențiu Reghecampf (Sursa: GSP)