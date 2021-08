Adevărul despre presupusa vacanță dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Omul de afaceri a făcut lumină

Ce detalii se cunosc despre presupusa vacanță dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi? Omul de afaceri a clarificat toată situația care a trezit un val imens de reacții din partea designer-ului.

Fanii Biancăi Drăgușanu sunt șocați de detaliile apărute în tabloide, mai cu seamă că o știu fericită la brațul lui Gabi Bădălău. Foarte multe persoane se întreabă acum dacă foștii soți au fost cu adevărat împreună în Santorini pentru că ambii au postat diverse imagini din insula grecească de pe conturile oficiale de instagram.

Omul de afaceri nu s-a ferit să elucideze misterul și să spună adevărul. Amintim că foștii soți s-au despărțit cu mare scandal și au jurat în nenumărate interviuri că nici măcar nu o s-și mai pronunțe numele pentru că nu-i mai interesează deloc să readucă trecutul în prim-plan.

Afaceristul se vede totuși nevoit să intervină pentru ca scenariile să nu o mai ia razna. Cel din urmă a confirmat că a petrecut în Santorini, dar nu s-a întâlnit acolo cu fosta parteneră. De asemenea, bărbatul a subliniat că vacanța a fost special gândită pentru a petrece mai mult timp calitate cu una din fetițele sale.

„Cu Bianca nu m-am întâlnit. Eu am închiriat o vilă în Mykonos pentru două zile, că am fost cu niște prieteni apropiați. Apoi, duminică am luat elicopterul și am mers în Santorini pentru că așa i-am promis fetei. Știu că lumea vorbește și dezvoltă multe idei pe subiectul acesta, dar ea cred că e cu cine e acolo, iar eu… cu fetița mea’

Alex Bodi (Sursa: viva.ro)