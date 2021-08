Adevărul despre plecarea lui Messi. Președintele Barcelonei face lumină: „Știa de două zile”

Adevărul despre plecarea lui Messi. Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a susținut vineri o conferință de presă în care a explicat detaliile despărțirii de starul argentinian. Laporta a invocat regulile fair-play-ului financiar impuse de Liga Profesionistă de Fotbal din Spania, LaLiga, dar și moștenirea dezastruoasă lăsată de fosta conducere a clubului. El a mai declarat că fotbalistul a fost prea dezamăgit de deznodământ, ca să vină la conferința de presă, deși Laporta și-ar fi dorit una comună.

Totul se leagă de fair-play-ul financiar, care în La Liga nu urmează criteriul banilor cash. De asta nu am putut să înregistrăm contractul pe care l-am agreat cu Lionel Messi. Pentru a atinge acel fair-play, Barcelona ar fi trebuit să accepte o operațiune care ar fi afectat clubul pentru următorii 50 de ani în privința drepturilor de televizare. Nu am putut lua o decizie care să afecteze clubul în următorii 50 de ani. Clubul are 122 de ani vechime și este mai presus de toate și toți, chiar și decât cel mai bun jucător al lumii”, a spus Joan Laporta în conferința de presă.

Joan Laporta a mai spus că și clubul și Messi își doreau continuarea colaborării. Dar situația financiară a făcut imposibil acest lucru. Singura opțiune ar fi fost ca Barcelona să fie de acord cu ipotecarea pe 50 de ani a drepturilor de televizare către compania CVC, lucru cu care Laporta n-a putut fi de acord. El a mai adăugat că moștenirea lăsată de vechea conducere – a lui Josep Bartomeu – e dezastruoasă, masa salarială ajungând la 110% din veniturile clubului.

Din păcate, moștenirea este una foarte grea. Masa salarială reprezintă, acum, 110% din veniturile clubului. Acest lucru este nesustenabil, știm asta. Nu credeam, atunci când am preluat clubul, că situația e așa de rea. Numerele sunt mult mai rele. Chiar nu avem de ales, nu am putut să înregistrăm contractul lui Messi, a declarat Laporta

Laporta a criticat subtil unele cluburi din Spania care au cerut vehement ca fair-play-ul financiar să fie respectat, deși pierderea lui Leo Messi din La Liga va afecta toate echipele.

Am depășit limita salarială chiar și fără contractul lui Messi. La Liga ne cere să respectăm regulile. La Liga dorește ca Messi să continue aici, dar există cluburi care cer ca limita să fie respectată și nu va exista o excepție pentru Messi, ceea ce este respectabil. Ne cer să respectăm limita, dar nu o putem face pentru că am primit această moștenire”, a adăugat președintele Barcelonei.

Întrebat despre momentul în care Messi a aflat deznodământul negocierilor, Laporta a precizat că s-a întâmplat înainte de comunicatul oficial al clubului de joi seara. El a mai adăugat că și-ar fi dorit o conferință de presă comuncă cu Messi, însă fotbalistul e prea dezamăgit de ce s-a întâmplat și a refuzat.

I-am spus acum 2 zile (n.r. – miercuri). Am ajuns la concluzia că am vorbit destul, pur și simplu n-o putem rezolva. Ieri am avut ultima discuție cu tatăl lui Leo. Negocierile au fost foarte intense în ultimele două luni.(…) I-am spus că putem ține o conferință de presă împreună, dar am înțeles că e prea dezamăgit. Am muncit mult ca să reușim, dar n-am putut!”, a concluzionat președintele clubului catalan, citat de Daily Mail.