Adevărul despre ouăle pe care românii le cumpără. Tu știi ce mănânci, de fapt?

Ce trebuie să știi despre ouăle pe care le consumi? Mulți români nu cunosc aceste detalii. Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vine cu mai multe informații.

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vine cu mai multe detalii neașteptate despre ouăle pe care le consumă românii. Mihai Ponea a declarat că sute de mii de ouă cu origine falsificată au fost vândute pe piața românească de o rețea activă în 3-4 state membre ale Uniunii Europene.

Filiera a fost mai apoi descoperită de către autorități, ulterior eliminată. Specialistul a susținut și că situații de genul acesteia își fac din ce în ce mai mult apariția. Recent, ouă cu proveniență Bulgaria și Macedonia au fost trimise în Grecia, ștampilate cu origine Grecia și vândute pe piața românească. Unele ouă pot avea proveniența și din zone cu restricții de gripă aviară sau de salmonella.

Sursa citată mai arată și că Regulamentul european permite ca ouăle să fie aduse neștampilate la prima fermă către primul centru de colectare cu condiția ca statul în cauză să fie anunțat. Autoritățile s-au ocupat de acest lucru, au descoperit filiera și au eliminat-o. Ouăle ajunseseră pe piață, dar acum nu se mai regăsesc în atenția clienților.

„Regulamentul european permite ca de la prima fermă către primul centru de colectare să le duci neştampilate, cu condiţia să anunţi statul-membru respectiv, (în acest caz, n.r.) că pleacă un transport de la ferma din Bulgaria sau Macedonia către Grecia.

Ei le-au trimis (în Grecia, n.r.) fără să notifice autoritatea competentă, au ajuns în Grecia, le-au ştampilat ca provenind dintr-o fermă din Grecia şi au vândut sute de mii de ouă pe piaţa din România.

Am prins această filieră, am stat până când am adunat şi încă adunăm în continuare (informaţii, n.r.), pentru că este extrem de dificil să prinzi o astfel de reţea, fiind angrenate 3-4 state membre.

Dar am descoperit reţeaua, am înlăturat-o şi încercăm să vedem dacă mai există şi alte filiere în România care procedează aşa. Aceste ouă falsificate au fost pe piaţă, ele nu se mai regăsesc acum pe piaţă. Am prins reţeaua şi am eliminat-o”, a afirmat vicepreședintele ANSVSA.