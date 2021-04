Adevărul despre operațiile lui Brigitte Pastramă. Din cauza cui le-a făcut, de fapt. A spus tot!

Brigitte Pastramă spune adevărul legat de operațiile sale estetice. Încă din tinerețe, frumoasa brunetă a simțit nevoia de a aduce anumite îmbunătățiri Din cauza cui le-a făcut, de fapt. A spus tot!

Toată lumea o cunoaște pe Brigitte Pastramă. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai cunoscute și mediatizate vedete din România. Relațiile sale amoroase tumultoase precum și numărul mare de operații estetice pe care le are la activ au găsit-o, mereu, în centrul atenției mass-media.

Brigitte are în total 20 de intervenții estetice, dintre care patru operații la nivelul bustului, modificări la nivelul buzelor, pomeților și posteriorului. Vedeta a povestit în cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, că a început să calce pragul cabinetului medicilor esteticieni din cauza bărbaților din viața ei:

„Totul a început de la fostul meu soț, Tavi, care, de ziua mea, s-a închis în baie cu prietena mea cea mai bună și a băut șampania cu ea. Și mi-a zis: ce sunt eu de vină că tu nu ai sâni așa mari ca ea? Atunci, de nervi, m-am programat la operație fix a doua zi! Eu nu mi-am schimbat implanturile până ce nu l-am născut pe Robi, după aceea am mai avut încă un implant la Sara și al patrulea l-am făcut acum!

Astea ultimele sunt garantate pe viață și am și pașaport la ele. Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor! Am făcut embolie pulmonară și era să mor, aveam coastele deplasate. Și acum vine Pastramă și-mi zice că am prea multe?! El nu le-a văzut înainte să ne căsătorim?