Adevărul despre internarea lui Săndel Bălan: „E o măgărie!” Cine i-ar vrea răul tatălui Andreei Bălan EXCLUSIV

În ultima vreme, s-a zvonit cu tatăl Andreei Bălan a fost internat de urgență. Săndel Bălan a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre situația lui în ceea ce privește sănătatea. Care este, de fapt, starea lui și de unde a pornit zvonul că ar fi bolnav și se află în spital.

Săndel Bălan a fost unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lumea artiștilor, mai ales pe vremea când era impresarul trupei Andre și treaba mergea ca pe roate. Celebrul artist ne-a vorbit, în exclusivitate, despre starea lui de sănătate.

În ultima vreme, în presă s-a scris că ar avea probleme grave de sănătate. În plus, s-a zvonit chiar că a ajuns de urgență la spital și a fost internat, din cauza faptului că ar fi avut probleme de mobilitate.

Artistul a vrut să clarifice situația, explicând că cineva îi vrea răul și a dat aceste zvonuri. Tatăl Andreei Bălan spune că nu a mai fost internat de pe vremea când avea 29 de ani, când a avut o intervenție chirurgicală.

Spune că este perfect sănătos și nu a mai avut nevoie de un medic de ani buni.

”E o măgărie, cum să spui așa ceva, că sunt în spital? Nu este adevărat, eu n-am mai fost internat de la vârsta de 29 de ani, am avut atunci o intervenție chirurgicală, iar în 2017, am mai fost la spital pentru un consult medical, la ochi, am stat doar 20 de minute

Nu știu cine mă tot vrea bolnav!”, a declarat Săndel Bălan, în exclusivitate pentru Playtech.