Primele declarații ale lui Săndel Bălan, după ce s-a scris că ar fi ajuns de urgență la spital. Tatăl Andreei Bălan dezminte zvonurile: ”Toată lumea s-a speriat” EXCLUSIV

După ce s-a scris că ar avea probleme de sănătate și că ar fi ajuns chiar de urgență la spital, tatăl artistei a rupt tăcerea. Redacția Playtech Știri a obținut, în exclusivitate, primele declarații ale lui Săndel Bălan. Tatăl Andreei Bălan dezminte cu vehemență zvonurile.

Săndel Bălan, primele declarații după ce s-a scris că ar fi ajuns de urgență la spital

Mereu sincer și deschis, tatăl Andreei Bălan a ținut să dezmintă o informație eronată ce a apărut recent în presa din România. După ce s-a scris că a ajuns de urgență la spital, pentru că ar fi avut probleme în a-și ține echilibrul în timp ce merge, acesta a făcut unele precizări.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Săndel Bălan a dezmințit zvonurile. Acesta a punctat că, în prezent, este acasă, nu are probleme de sănătate. El a amintit despre un „episod” pe care l-a trăit acum un an, moment din care a făcut schimbări importante în stilul său de viață: face mișcare, are o alimentație corectă și își petrece timpul liber jucând tenis de masă.

”Sunt foarte bine cu sanatatea, sunt acasa, nu sunt in spital, toată lumea s-a speriat. De la acel episod, de anul trecut, fac sport si mananc sanatos, joc tenis de masa. Sunt foarte bine acum”, a declarat Sandel Balan, exclusiv pentru Playtech Știri.

Ce are în comun cu actualul iubit al Andreei Bălan

Într-un interviu recent, Săndel Bălan ne dezvăluia că are ceva în comun cu Victor Cornea, actualul iubit al Andreei Bălan: tenisul. Fostul impresar al trupei Andre a fost destul de reținut în declarații, în ceea ce privește noua relație a fiicei sale.