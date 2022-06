Adevărul despre implicarea României în războiul Ucraina-Rusia. Ce spune Mircea Geoană

Repoziționarea de război a Rusiei în sudul și estul Ucrainei a sporit îngrijorarea aliatului NATO de la Marea Neagră, România. În campania de ocupare a întregii Ucraine, Rusia s-a apropiat la mai puțin de 50 de kilometri de coasta noastră atunci când a capturat Insula Șerpilor de la Ucraina la 24 februarie. Tot atunci oficiali guvernamentali români se arătau îngrijorați de faptul că Vladimir Putin pare să se îndrepte spre o strategie de unire a zonelor rusofone din Ucraina sub controlul Moscovei. Despre toate acestea și despre implicarea României în acest conflict, a vorbit recent Mircea Geoană, Secretarul general adjunct al NATO.

Încă din decembrie anul trecut, când Rusia aducea în discuție pentru prima dată intențiile sale, referitoare la Ucraina, Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a făcut apel la oficialii ruși să stabilească un „dialog solid, transparent și onest” cu alianța militară occidentală.

Apelul lui Mircea Geoană venea pe fondul tensiunilor ridicate și persistente dintre Moscova și Occident din cauza unor probleme precum confiscarea peninsulei ucrainene Crimeea și conflictul în curs de desfășurare în regiunile estice ucrainene Donețk și Luhansk.

Se pare că mesajele din partea NATO nu au schimbat cu nimic intențiile lui Vladimir Putin, lucru de altfel materializat pe 24 februarie 2022, odată cu invazia statului vecin. Recent invitat de Mihai Morar, Secretul NATO a fost întrebat care sunt motivele implicării României în acest conflict, replica acestuia fiind:

În același dialoc cu Mihai Morar, Mircea Geoană a recunoscut că a stat destul de mult de vorbă cu Vladimir Putin, acesta din urmă atrâgndu-i atenția asupra aderării la NATO, dar și la Uniunea Europeană. Secretarul NATO a povestit acest episod, declarând:

„L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Şi mi-a spus: Mă, suntem foarte nemulţumiţi că aţi intrat în NATO, dar cu americanii mai ştim să lucrăm, dar atenţie cu UE, că vă transformă în colonie economică! Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere.

Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?”, a mai spus Mircea Geoană.