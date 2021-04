Adevărul despre despărțirea dintre Alex Bodi și Daria Radionova. Motivul halucinant s-a aflat acum

De ce au ajuns la despărțire Alex Bodi și Daria Radionova. Rusoaica a admis totul și pare că fostul soț al Biancăi Drăgușanu nu are nicio vină. După ce au ieșit la rampă fel și fel de speculații în ce privește motivul despărțirii de Alex Bodi, Daria Radionova a dorit să facă lumină în acest caz.

Daria Radionova a dezvăluit motivul pentru care nu mai formează un cuplu cu Alex Bodi, afaceristul din Mediaș. Acesta s-ar fi supărat pe rusoaică după ce ea nu a postat pe rețeaua de socializare nici o poză cu acesta. El considera că Daria Radinova arăta așa că nu este a nimănui, de fapt.

”Am vrut doar să clarific această situație. Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că eu sunt rea. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat în videoclipuri și am avut timp să-mi postez mașina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut sesiunea de Întrebări și Răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el.

El crede că le-am ignorat pentru că aș fi vrut să îl ascund și am vrut să pretind că sunt o femeie singură. M-a insultat de la ora 12 noaptea până la 5:30 dimineața din cauza problemei lui cu rețelele de socializare.

De atunci avem aceleași conflicte. Înțeleg că situația lui actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii lui au fost vărsați pe mine și nu mai pot să suport asta”, a declarat Daria Radionova, conform spynews.ro.