Polițiștii din Iași au recuperat un coif de viking care a fost dispărut timp de 10 ani și ținut ascuns în Vrancea. Adevărul despre coiful viking a ieșit la iveală, după ce istoricii au venit cu mai multe detalii.

Polițiștii au recuperat coiful care a fost ținut ascuns în Vrancea. Inginerul care l-a ascuns acasă deținea un coif de o foarte mare valoare. Acesta l-a descoperit în râul Siret în anul 2010. Detaliile despre bărbat rămân în continuare necunocute. Acest coif reprezintă unul dintre cele două recuperate de către polițiști. Vestigiul este evaluat la peste 400.000 de euro.

Specialiștii au menționat faptul că este unic în România și mai există doar alte câteva în Europa. Istoricii la rândul lor menționează că este foarte rar și prețios, la fel ca brățările dacice de aur. Co

Dispariția coifului a fost sesizată în anul 2010 de către istorici. Vasile Cotiugă, un istoric ieșean, deține fotografii cu artefactul încă din 2010.

“Prin anul 2011 a venit un cetăţean care lucra în echipa de muncitori şi care a găsit coiful. Mi-a arătat nişte fotografii cu artefactul. Obiectul a fost găsit de către muncitori, în zona Siret. Apoi nu am mai auzit nimic de acest coif. Însă, prin anul 2017, am vorbit cu nişte poliţişti de la patrimoniu cărora le-am adus în atenţie faptul. Este bine că au găsit acest coif, care are o valoare mare, mai ales istorică”, a spus profesorul şi istoricul Vasile Cotiugă.