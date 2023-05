Adevărul despre căsnicia lui William şi Kate Middleton: se ceartă groaznic, Prinţul are des ieşiri nervoase. Cum i-a afectat scandalul cu Harry şi Meghan

Prințul William şi Kate Middleton sunt căsătoriți din aprilie 2011 și au împreună trei copii. Recent s-a aflat, însă, că Prințesa de Wales îl tratează pe Prințul William ca pe un al copil de-ai săi. Un expert regal a dezvăluit că relația dintre cei doi nu mai este ca la început, iar fiul Regelui Charles ar avea adesea accese de furie. Care sunt motivele.

Adevărul despre căsnicia lui William şi Kate Middleton

La fel ca în orice familie, Kate Middleton și Prințul William au și ei momente tensionate și probleme în cuplu. Și prin asta, cosmopolitan.com spune că Prințesa îl tratează pe fiul Regelui „ca pe un al patrulea copil” din cauza acceselor sale de furie.

Cel puțin așa susține autorul Tom Quinn, autorul cărții „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”. Acesta a împărtășit conversațiile pe care le-a avut cu o sursă care obișnuia să lucreze îndeaproape cu cei doi la Palatul Kensington

„Kate îl tratează ca pe al patrulea copil, deoarece este predispus la crize de furie. Au răzvrătiri. Nu este o căsnicie perfectă. Au și momente grozave. Dar, în cazul în care unele cupluri au o dispută și aruncă lucruri unul în celălalt, William și Kate aruncă cu perne. Este întotdeauna un dezastru ținut sub control”, spune acesta, citând sursa.

Autorul regal a atribuit succesul căsniciei moștenirii reginei Elisabeta a II-a, menționând că defuncta monarhie a înțeles importanța menținerii unei tăceri demne în vremuri tulburi.

Cum i-a afectat scandalul cu Harry şi Meghan

Quinn a vorbit anterior despre relația cuplului în aprilie, spunând pentru OK, că „au dispute groaznice”. S-a afirmat mai apoi că „Kate ar putea părea o persoană foarte calmă, la fel și William. Dar nu este întotdeauna adevărat”. El a spus, de asemenea, că „stresul mare pentru William și Kate este că sunt în mod constant înconjurați de asistenți la palat. Este ca un roman al lui Jane Austen”.

Între timp, în mai, o sursă a vorbit pentru Us Weekly despre relația dintre cei doi, spunând: „Nici o căsătorie nu este perfectă. Nici cea a lui Kate și William. Cu siguranță au avut suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor. Se ceartă ca majoritatea cuplurilor. Au fost recent sub presiune pentru a se ocupa de drama din jurul Prințului Harry”.

