Adevărul despre averea lui Ludovic Orban. Denise Rifai a fost uimită să audă așa ceva

Denise Rifai a rămas impresionată când a auzit care este, de fapt, averea lui Ludovic Orban. Președintele Camerei Deputaților și al Partidului Național Liberal a spus adevărul despre veniturile din care a trăit în ultimii treizeci de ani.

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Ludovic Orban a făcut dezvăluiri incendiare atât despre viața sa personală, cât și despre cariera sa politică, loialitatea față de Partidul Național Liberal și averea impresionantă pe care a strâns-o, de-a lungul decadelor.

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” l-a confruntat pe fostul premier al României în legătură cu discrepanța legată de veniturile sale declarate, care presupuneau doar o casă, o mașină și venituri modeste considerate de ziariști, după 30 de ani de carieră politică. Subiectul a fost dezbătut în presă, acum câțiva ani, iar Ludovic Orban a decis să facă lumină în acest caz, susținând că nu are nimic de ascuns și că a trăit doar din salariu, respectiv indemnizația de premier al României.

„Nu. Nu vreau să par în nici un fel. Sunt așa cum sunt… Am avut veniturile pe care le-am avut și care sunt cunoscute, sunt trecute în declarația de avere. Contul despre care se face vorbire este deschis în 2002, dar care a fost alimentat din venitul pe care l-am avut ca și premier. De aia a crescut contul respectiv pentru că se vărsa acolo suma pe care o primeam, indemnizația de premier.

Niciodată nu am avut nicio problemă legată de declarațiile de avere, deși scriu declarații de atunci de când a apărut legea. Niciodată nu s-a descoperit vreo neconcordanță între ceea ce am scris în declarația din 2006 sau 2007, până astăzi. Și nici nu are cum. Ce am? Am o mașină, mașina familiei este un Volkswagen Passat care e achiziționat în urmă cu 12 ani, stau într-o casă ca un om normal, n-am vile.”, a declarat Ludovic Orban în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.