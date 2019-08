Adevărul despre aventura Exatlon! Iulian Pîtea și Ana Laura Gonzalez au spus dacă au avut sau nu o relație

Sărutul dintre Iulian Pîtea și Ana Laura Gonzalez de la Exatlon a fost o premieră la Exatlon. Toți colegii ambelor echipe: România și Mexic, i-au încurajat pe cei doi tineri să-și dea frâu liber sentimentelor. Iulian a făcut primul pas, dar Ana a refuzat mai apoi? Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei?

Iulian Pîtea și Ana Gozalez, despre sărutul din Dominicană

Majoritatea care au văzut momentul emoționant dintre Iulian Pîtea și Ana Laura Gonzalez s-au întrebat, după finele competiției, ce s-a ales de povestea lor de dragoste. Oare sărutul a fost primul și ultimul pas parcurs în drumul spre o poveste de iubire? Distanța i-a făcut să renunțe sau a fost ceva la mijloc ce le-a oprit mersul? Povestea lor a început așa: Pîtea, războinic din echipa României, Ana, iubitoarea de surf din echipa Mexicului, s-au îndrăgostit la Exatlon

Iulian i-a mărturisit lucrurile pe care le simte și a și trecut la fapte, sărutând-o în timpul discursului lui Cosmin Cernat, în episodul bătăliei dintre cele două țări. Cu toate că și-au promis că vor lua legătura și că aceasta nu va fi ultima întâlnire dintre ei, lucrurile au fost altfel. Cei doi abia acum au clarificat situația și au vorbit despre relația dintre ei.

Distanța a intervenit în relația lor

„Mă pregătesc pentru următoarele competiții. Sunt foarte fericită. A fost un moment extrem de frumos. Ținem legătura, doar că ne desparte distanța. Ne concentrăm asupra carierelor noastre, eu am o carieră aici, el are proiecte acolo. Sper ca într-o zi să vizitez România, am auzit că este o țară extrem de frumoasă și că are o cultură extraordinară”

Ana Laura Gonzalez

„Pot confirma ceea ce Laura a confirmat. Noi niciodată nu am fost împreună, lucru pe care fanii mei nu l-au înțeles. Mi-a fost dor. Au fost niște momente fabuloase și îmi aduc aminte cu mare drag. Emoțiile mele s-au concentrat doar pe ea. Mă gândeam să mă duc în Mexic, dar au intervenit proiecte. Mă așteptam să nu putem întreține relația. A fost emoționant… Ce s-a întâmplat acolo, mi-aș dori să se întâmple și în România”

Iulian Pîtea