Ce au ajuns să facă astăzi războinicii de la Exatlon. Contractul cu Kanal D le-a schimbat viața

Au concurat de-a lungul celor trei sezoane ale concursului sportiv ”Exatlon”, au îndurat foame, dar au trăit experiența vieții lor, iar acum se bucură de participarea în cadrul reality-show-ului de la Kanal D.

Ce au ajuns să facă astăzi războinicii de la Exatlon

Costin Gheorghe, Ștefan Floroaica și Ciprian Silași sunt pe val, chiar dacă experiența Exatlon s-a sfârșit pentru ei. Cei trei luptători au prins aripi după participarea în cadrul reality-show-ului ”Exatlon”. De menționat este că deși printre cei trei enumerați se află și un faimos, Costin Gheorghe, toți trei pot fi numiți cu adevărat războinici pentru tot ce au trăit în Republica Dominicană. Așadar, Ștefan Floroaica s-a apucat de cursuri de actorie, Ciprian Silași apare în videoclipul Paulei Seling, dar continuă și cu pasiunea sa eternă: muzica, iar fotbalistul Costin Gheorghe se distrează la Mamaia și urmează să plece în Cipru. Este clar că foștii concurenți s-au reprofilat, iar despre acest lucru au povestit mai multe la click.ro.

Ștefan Floroaica, unul dintre cei mai admirați bărbați de la Exatlon, din primul sezon, s-a apucat de actorie. „Fac actorie de opt luni, am terminat cursul de Actorie de Film al lui Dragoş Bucur, Dorian Boguţă şi Alexandru Papadopol. Am încheiat cursul şi am rămas în relaţii bune. Fac un alt curs şi cu Nicoleta Ciobanu (profesoară de actorie – n.r.), care are un stil american foarte bun.

Am fost la castinguri, pe unele le-am luat, pe altele nu, dar eu o numesc experienţă. Fiecare are stilul lui. M-au introdus în bazele actoriei, consider că a fost un avantaj că am făcut un curs cu ei, fiind unii dintre cei mai buni actori ai ţării şi evident că am învăţat o actorie curată, pură. E drumul pe care vreau să-l fac, mereu am vrut să fiu actor. Am luat deja câteva castinguri”, a declarat Floroaica pentru sursa menționată mai sus.

Contractul cu Kanal D le-a schimbat viața

Ciprian Silași, model și cântăreț, se implică acum în afaceri, are concerte peste concerte și apare în videoclipul Paulei Seling. De asemenea, ca o picanterie, se zvonește că războinicul s-ar fi despărțit de partenera sa de viață, alături de care are și un copil.

Cât despre Costin, fratele Elenei Gheorghe, faimos la Exatlon, purtând culoarea roșie, dar războinic și el în suflet, căci a îndurat multe în Dominicană, profită de timpul liber de după concurs și se distrează la mare. „Am fost cu Ion Surdu şi Iulian Pîtea la distracţie, toţi foşti concurenţi la «Exatlon». Am o ofertă de nerefuzat din Cipru, unde plec pe 25 iulie, mai ales că am stat o perioadă pe bară. Voi merge acolo şi cu fetiţa mea cel puţin o lună, până când va începe grădiniţa”, a declarat Costin Gheorghe.