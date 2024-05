Adevărul despre Andreea Esca: „Un personaj. Nu mi-am dorit niciodată să fiu ea”! Fosta colegă nu s-a abținut și a spus cum e, de fapt, știrista PRO TV

Ajunsă la aproape 52 de ani, vârstă pe care o va împlini la finalul lunii august, Andreea Esca este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute, iubite și influente persoane din România.

Considerată de multă lume drept vedeta emblematică și imaginea numărul 1 a postului PRO TV, celebra știristă care prezintă jurnalul de la ora 19.00, în timpul săptămânii, nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Însă, din când în când, foști sau actuali colegi ai Andreei Esca vorbesc în spațiul public despre vedeta de la PRO TV. Iar mai toți au cuvinte de laudă la adresa acesteia.

Ce crede Andreea Liptak despre Andreea Esca

Recent, invitată în podcastul lui Adrian Artene, Andreea Liptak, și ea fostă vedetă PRO TV, a vorbit despre cum este, de fapt, Andreea Esca.

„Nu mi-am dorit niciodată să fiu Andreea Esca! Pentru că Andreea Esca, în mintea, în ochii și în sufletul meu a fost un personaj. Pentru că vorbim deja despre un personaj. Și o personalitate. Unice! Cred foarte mult și permanent am fost motivată de autenticitate. Și nu cred că există un înlocuitor pentru nimeni.

Plus că Andreea Esca este într-adevăr emblematică. Nu cred că ar fi pentru cineva o strategie bună să dorească să înlocuiască pe cineva. Cred că fiecare trebuie să-și găsească propriul loc în domeniul în care lucrează. Dar, sigur, a fost pentru noi toți o sursă de inspirație și este în continuare”, a spus Andreea Liptak.

Fosta vedetă de la PRO TV, retrasă din televiziune de mai mulți ani, și-a amintit și despre începuturile ei la postul numărul 1 din România.

„Doi ani am lucrat pentru stația din Arad. Perspectiva de a ajunge la București părea una foarte îndepărtată, pentru că nu ni s-a spus niciodată că am putea fi pregătiți pentru asta. Întotdeauna vedeam în fața noastră niște standarde foarte înalte, care ne erau înfățișate permanent. Și nu simțeam neapărat că am fi persoanele potrivite. Poate că aveam și un soi de smerenie, poate că eram și prea tineri. Și am fost conduși cu o mână de fier, ceea ce a fost foarte bine, în Arad.