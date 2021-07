Adevărul despre adopția fetei lui Teo Trandafir. Reacția emoționantă a vedetei TV

Pentru majoritatea românilor Teo Trandafir este una din cele mai iubite moderatoare TV. Puțini știu, însă, că vedeta a avut mari probleme de sănătate în trecut. Teo Trandafir, ca orice femeie, și-a dorit să devină mamă. Dar nu se aștepta să fie atât de greu și complicat. În urmă cu ani buni vedeta decidea să înfieze un copil. Așa a intrat în viața ei Maia, astăzi o frumoasă adolescentă de 17 ani.

Trecând peste carieră, orice femeie din această lume își dorește să devină mamă. Nici celebra Teo Trandafir nu face excepție. Deșa a avut două mariaje, amândouă eșuate, Teo Trandafir nu a experimentat sentimentul de a da naștere unui copil. Cu toate astea, hotărâtă să devină mamă, vedeta decidea în urmă cu câțiva ani în urmă să adopte un copil. Așa a intrat în viața ei Maia.

Astăzi este o tânără adolescentă de 17 ani, și alături de Teo fac o echipă perfectă. Teo Trandafir recunoștea recent că ea și Maia sunt cele mai bune prietene și fac aproape totul împreună. Numai că primii pași în noua sa postură, cu ani în urmă, nu a fost una ușoară, sau cel puțin așa credea neexperimentata Teo Trandafir la acel moment.

Anii au trecut, iar Teo Trandafir descoperea pe zi ce trece, sentimentul de a fi mamă. Unul din momentele delicatate din viața fiicei sale, după cum recunoaște chiar Teo, a fost atunci când i-a mărturisit că este adoptată. Numai că, spre surprinderea ei, Maia a trecut cu bine peste acel moment, iar astăzi sunt de nedespărțit.

„Am avut încredere în ea. Am știut că dacă îi spun așa cum știe ea să înțeleagă, va fi totul în regulă. Am făcut acest lucru când am simțit că ea este pregătită și când m-am simțit și eu pregătită să fac acest pas.

I-am explicat cu toată onestitatea importanța ei în viața mea, că este soarele de pe cerul meu și că fără ea nu aș fi fost eu”, a mai declarat vedeta.