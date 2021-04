Adevărul despre abstinența sexuală a lui Jador. Tatăl lui l-a dat de gol, ce ar face în Dominicană EXCLUSIV

Romeo Dumitrache ne-a povestit, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre fiul său, Jador, inclusiv despre marele lui succes la fete: „Jador al meu are ochi pentru fete. Şi ce ochi are! Nu a fost niciodată un băiat cuminte, aşa că mi-e greu să cred că s-a cuminţit acolo, departe!”.

Tatăl lui Jador, detalii despre abstinența sexuală a tânărului artist

Problemele par că nu vor să-l ocolească deloc pe Jador, una dintre vedetele actualei ediţii a emisiunii “Survivor”, filmată de Kanal D, în Republica Dominicană. După ce a stat pe tuşă câteva săptămâni, urmare a accidentării la picior, Jador a intrat mai nou în colimatorul fanilor, după ce s-a certat cu cei din din echipa Faimoşilor.

Paradoxal, însă, tatăl lui Jador, Romeo Dumitrache, are însă alte îngrijorări: “Urmăresc cu atenţie concursul, de aproape patru luni. În tot acest interval, ei sunt împreună de atâta timp, peste 20 de tineri, în care urlă hormonii, dar care îşi petrec toată ziua şi toată noaptea de parcă nu ar exista atracţia sexelor, veche de când lumea! Parcă viaţa lor s-ar deforma, într-un fel anume”, a mai declarat, în exclusivitate pentru impact.ro, Romeo Dumitrache.

”Pe vremea mea, când se pleca la Armată, era aceeaşi problemă şi se rezolva cu nu ştiu ce soluţie pe care ne-o puneau ăia în ceai”

În opinia tatălui lui Jador, nu poate exista decât o singură explicaţie logică. Iar aceea e legată de o eventual medicamentaţie la care cei înscrişi în competiţie sunt înscrişi, de care ei ştiu sau nu.

“Pe vremea mea, când se pleca la Armată era aceeaşi problemă şi se rezolva cu nu ştiu ce soluţie pe care ne-o puneau ăia în ceai, mai mult sau mai puţin cu ştiinţa noastră. Foarte probabil, aşa au rezolvat problema şi acum. Cât ai fi de obosit, după atâtea zile de concurs, tot mai observi, fără să vrei chiar, un anume gest al unei colege sau mai ştiu eu ce altceva!”, mai spune Romeo Dumitrache.

Își laudă fiul: ”Jadore al meu e bărbat în toată puterea cuvântului, cu o mare forţă de seducţie şi cu priză la sexul opus!”

În plus, tatăl vedetei Jador susţine că îşi cunoaşte bine băiatul: “Jador al meu are ochi şi pentru fete. Şi încă ce ochi, formaţi! Mă opresc aici fiindcă nu ar fi frumos din partea mea să spun mai mult. Dar are 26 de ani, adică e în floarea vârstei.

Şi, în plus, ce vreau să spun e că Jador al meu e atras de fete, şi mă bucur că-i plac fetele, nu băieţii, mă înţelegeţi ce vreau să spun. Şi vă asigur că nu e deloc genul de băiat cuminte. Aşa că mi-e greu să cred că s-a cuminţit deodată, acolo, departe! Sigur, poate fi galant şi atent, când situaţia o cere, dar, altfel, e bărbat în toată puterea cuvântului, cu o mare forţă de seducţie şi cu priză la sexul opus!”, mai spune Romeo Dumitrache.

”Băiatul meu se mai luptă cu durerea de la picior. Îl ştiu după cum calcă, după cum se implică în concurs”.

Altfel, părintele lui Jador susţine că fiul său nu e încă la capacitate maximă, după mai vechea accidentare: “Resimt eu, din faţa televizorului, faptul că băiatul meu se mai luptă încă cu durerea. Îl ştiu după cum calcă, după cum se implică în concurs. Nu e încă în totalitatea forţelor sale şi telespectatorii vor observa şi ei acelaşi lucru, dacă l-ar urmări cu atenţie.

Important e însă faptul că nu s-a dat bătut şi asta mă face să fiu foarte mândru de el!”. Romeo Dumitrache mai crede şi că Jador va reuşi să treacă peste această perioadă dificilă, despre care mai afirmă că se apropie de sfârşit şi că fiul său va rămâne cu capul sus, în cursa pentru câştigarea marelui premiu pus la bătaie, de 250.000 de lei.