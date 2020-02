Imagini nemaivăzute de la nunta Vlăduței Lupău! Ce rochie scurtă a putut să poarte în biserică. Video

Vlăduța Lupău a avut o creștere uimitoare în carieră, lucru care a adus-o în prim-plan în presa mondenă. Mai cu seamă, atenția fanilor s-a îndreptat mai mult asupra sa după scandalul cu Armin Nicoară. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au fost surprinși de noile imagini postate de aceasta din ziua nunții sale. Cum s-a îmbrăcat la biserică?

Vlăduța Lupău le-a pus la dispoziție fanilor o serie de imagini nemaivăzute de la nunta sa. Deși marea petrecere va fi pe data de 30 aprilie a lui 2020, cununia și o mică ceremonie au avut loc deja. Cu ocazia zilei de naștere a soțului ei, cântăreața a compus o piesă special pentru povestea lor de dragoste care se numește Clipa fericirii. ”Azi e ziua soțului meu ❤️ Nu avea nevoie de daruri, însă i-am dăruit ceva pentru veșnicie! Totodată am împărțit cu voi, cele mai frumoase imagini dintr-o zi specială pentru noi”, a scris Vlăduța Lupău, pe pagina sa de Facebook.

Adi Rus nu s-a lăsat mai prejos cu declarațiile de dragoste, așa că i-a scris soției sale: ”De fapt, cadoul meu a fost EA, restul e pentru voi”. Videoclipul s-a dovedit a fi nu doar o amintire superbă pentru ei, ci și o plăcere pentru public. Într-un timp record, solista s-a putut bucura de nu mai puțin de 250.000 de vizionări, clasându-se în top 13 pe YouTube.

„Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap. Totul a început din cauza ei. Nici nu știu… Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei… Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag”

Armin Nicoară