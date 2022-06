Adevăratul motiv al divorțului dintre Pique și Shakira! Ce i-a refuzat ea, vehement, deși era soția lui

Pique și Shakira s-au despărțit, după ce a fost unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din lumea mondenă. Cei doi au fost împreună foarte mult timp, însă nimeni nu știe cu adevărat de ce au ales să se separe.

Fostul cumnat al Shakirei are o nouă ipoteză în cazul despărțirii de Gerard Pique. Cei doi au fost împreună timp de 11 ani și au împreună doi copii, în vârstă de 7 și 9 ani. La începutul lunii, celebrul cuplu și-a oficializat despărțirea, însă care a fost motivul?

Presa din Spania a scris că Pique ar fi înșelat-o pe artistă, acesta fiind motivul despărțirii. Cu toate acestea, fostul iubit al uneia dintre surorile artistei spune că cei doi s-au certat din cauza banilor.

La o lună de la despărțirea dintre Pique și Shakira, presa din Spania dezvăluie ce poreclă a primit vedeta din partea prietenilor fotbalistului de la Barcelona. Jurnalista Lorena Vasquez, citată de Marca, a dezvăluit mai multe informații despre relația dintre cei doi.

„Toți cei din anturajul lui Pique o știau pe Shakira drept «La Patrona» (n.r- Patroana) pentru că nu avea o atitudine plăcută față de prietenii fotbalistului. Nu s-a împrietenii cu amicii de-o viață a lui Pique, nici cu celelalte soții alte jucătorilor Barcelonei. Asta a fost o problemă pentru cuplu încă de la început.

Shakira a arătat de multe ori că nu se simte bine în Barcelona, unde nu are foarte mulți prieteni. Cea mai bună prietenă a ei era mama lui Pique, cu care acum nu mai are o relație bună. Vrea să evite presa și crede că cea mai bună modalitate este să se mute la Miami. Nu mai are nicio legătură cu Barcelona”, notează spaniolii.