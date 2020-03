Adelina Pestrițu, prinsă în ofsaid! Ce dezmăț a făcut bruneta în propria mașină FOTO

Adelina Pestrițu a fost prinsă în ofsaid, în propria mașină. Ce dezmăț a făcut fosta prezentatoarea TV? Fanii și-au ridicat multe semne de întrebare.

Adelina Pestrițu are o siluetă de invidiat, pe care o întreține cu multe sacrificii. Fosta prezentatoare de televiziune face antrenamente la sala de fitness și are mare grijă și la ceea ce mănâncă. Fiind influencer, este nevoită să fie atentă la toate aspectele numite de unii superficiale. Drept dovadă, bruneta povestește că nu prea mănâncă seara și face excepții numai atunci când este plecată în vacanță. De exemplu, când a fost în America, vedeta a dezvăluit că s-a bucurat de hamburgeri, cartofi prăjiți și toate minunățiile pe care le are pe lista de alimente interzise.

„Nu fac excese. Mănânc și pâine, mănânc și cartofi prăjiți, e foarte important să mâncăm cantități mici, pentru că spuneam că sunt pe lista de alimente interzise cartofii prăjiți, dar din când în când, mai iau câte un cartofior, trebuie să ne mai satisfacem și poftele, altfel de ce trăim?”, a povestit vedeta.

„Concluzia? Primești ce oferi”

Din cea mai recentă postare a sa de pe Instagram pare că nu numai în vacanțe se desfată, ci și la început de săptămână. Mai exact, marți, vedeta s-a urcat în mașină și a plecat cu pofta de a cumpăra mâncare de la un fast-food renumit. Zis și făcut. Iar cum un influencer adevărat nu lasă un moment nefotografiat, Adelina a dorit o poză pentru a le arăta fanilor ce face seara în mașina sa. Dorința i-a fost poruncă fotografului, însă, din grabă, imaginea a ieșit mișcată.

„Am cerut si eu o poza misto, dar probabil a luat personal semnul de pe tricoul meu si m-am ales cu ce vedeti 🤷🏻‍♀️

Concluzia? Primesti ce oferi🤣”, a scris bruneta pe Instagram.