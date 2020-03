Adelina Pestrițu încasează o adevărată avere din contractele de publicitate. Nu mai trebuie să muncească toată viața!

Nu e deloc ușor să fii Adelina Pestrițu! Mai ales într-o perioadă când notorietatea ta crește văzând cu ochii și când iei premiul „E! People Choice Awards”. Dar ce înseamnă asta pentru ea? Muncă! Muncă și iar muncă!

Adelina Pestrițu câștigă foarte bine din contractele de publicitate. Ea promovează produse ale unor firme pe bani frumoși și ajunge să facă chiar și 15.000 de euro. Pentru moment, ea este este imaginea unei parfumerii, a unei firme de haine și a unor cosmetice.

Dacă mulți ridiculizează termenul de influencer, Adelina mărturisește că în spatele succesului ei stau multe ore de muncă.

”Ştiu că încă mai sunt oameni care spun despre influenceri că taie frunză la câini’. Nu este nici pe departe aşa şi va povestesc în câteva cuvinte. Mă trezesc dimineaţa şi adorm noaptea târziu. 90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mână, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favorită, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfăşurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori”, a spus Adelina Pestrițu pentru revista Viva.