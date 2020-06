Adelina Pestrițu își vinde rochia de mireasă. Cât valorează, de fapt

Adelina Pestrițu le oferă fanilor săi o lecție de viață importantă. Aceasta își vinde rochia de mireasă pentru o cauză nobilă. Cât costă aceasta și încotro vor ajunge banii?

Dacă majoritatea mireselor își păstrează rochia din ziua specială cu sfințenie, Adelina a hotărât că o altă amintire legată de ea va fi o mai frumoasă. Aceasta vrea să-i ofere în primul rând fiicei sale un exemplu curprinzător, așa că nu de puține ori s-a implicat în diverse cauze în care a intervenit și a făcut diferența, impulsionându-i astfel și pe alții să acționeze așa. Ade a avut două rochii în ziua cea mare, iar cea pe care o vinde va fi cea pe care a purtat-o în biserică. Rochia în care a fost condusă la altar a costat 8.600 de euro, iar cea purtată la petrecere a fost 40.000 de euro, potrivit cancan.ro. Amintim că fosta prezentatoare de televiziune s-a căsătorit cu tatăl copilului său pe data de 20 iulie 2019 la Biserica Nașterea „Maicii Domnului”, de pe Calea Dorobanți.

“(…). Pe cea din stânga (n.r.: rochia de mireasă îmbrăcată în biserică) o scot la vânzare și donez banii, pe cea din dreapta o păstrez”, a scris fosta realizatoare de emisiuni de la Kanad D pe un colaj, lansând provocarea ca cei care doresc și pot să facă o astfel de faptă să-i ia exemplu și să continue șirul bunătății. „De ce o vinzi pe cea cu care ai fost îmbrăcată la biserică? Are mai multă valoare sentimentală”, a fost întrebată brunetă de un internaut. “Tocmai pentru că ajutorul pe care îl voi da în urma vânzării ei este tot de la Dumnezeu pentru cei nevoiași. Banii vor ajunge la oamenii fără posibilități”, a fost răspunsul ei. În urmă cu aproape patru ani, fosta soție a lui Liviu Vârciu și-a donat 15 cm de păr în cadrul unei campanii care a avut ca scop crearea de peruci pentru femeile cu cancer. Multe alte doamne și domnișoare au însoțit-o atunci în inițiativa deosebită și i-au trimis poze cu noile tunsori, după donare.

“Să spunem că este amuzant acum, când îmi amintesc, dar în noaptea nunții am fost chinuită tare. Cea de-a doua rochie cântărea 13 kilograme, iar mocheta din restaurant îmi îngreuna foarte tare mersul. Plus că aveam multe drumuri de făcut. La fiecare dans exista un invitat care mă ajuta să țin rochia ucigașă. Dar pe fața mea nu s-a văzut asta. Am ascuns cât am putut. Acum mă amuz de treaba asta”

Adelina Pestrițu