Adelina Pestrițu i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Cum s-a îmbrăcat în ziua în care a fost nașă FOTO

Adelina Pestrițu a strălucit de-a dreptul în ziua în care a cununat! Vedeta, alături de soțul ei, au fost pentru prima oară în postura de părinți spitiruali. Ade a furat toate privirile la nunta finilor. Cum s-a îmbrăcat soția lui Virgil Steblea?

Adelina Pestrițu a fost nașă de cununie pentru prima oară! Fosta moderatoare de la wowbizz a aătat de-a dreptul spectaculos. Aceasta a preferat încă o dată să poarte negru, pentru ca tenul ei măsliniu și ochii verzi să iasă în evidență. Mai mult decât atât, a plusat cu niște buze roșii ca focul și cu câteva accesorii care au furat privireile doamnelor și domnișoarelor de la eveniment.

Fanii au fost extrem de încântați de apariția sa fără cusur și i-au urat distracție plăcut. „Fain, îți stă super așa îmbrăcată, coafura și machiajul,manichiura”, „Superbă din cap până-n picioare !❤️❤️❤️”, „Fara cuvinte…esti superba💖🤗😍distractie🤗😘😊😍”, „Doamne…cât ești de frumoasă!”, au fost doar câteva din numeroasele comentarii pe care le-a primit bruneta la postarea în cauză.

„Am haine cărora nici măcar nu am îndrăznit să le rup eticheta… După un timp petrecut în dressingul meu, consider că e cazul să aibă un alt proprietar. Și fac cumva ca aceste haine să fie motiv de bucurie pentru alt fete care au nevoie sau care s-ar bucura de ceva nou. În principiu, ajut oameni nevoiași, fie că sunt de pe stradă sau pe care deja îi știu și la care merg cu drag – îi vizitez nu doar de sărbători, așa cum se poartă. Mai am fete pe Facebook și pe Instagram care-mi scriu că-și doresc haine de la mine. Iar eu le răspund la mesaje. Și le trimit lucrurile pe cheltuiala mea. Apoi, îmi place să văd poze în care poartă hainele sau mesajele lor de bucurie. Sunt fete care poate nu-și permit o anumită pereche de încălțări, nu neapărat foarte scumpe”

Adelina Pestrițu