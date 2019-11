Adelina Pestrițu a trecut prin clipe de coșmar în America. ”Vă imaginați ce s-ar fi putut întâmpla!”

Vedeta s-a distrat în weekendul care s-a încheiat, însă au existat și detalii nevăzute, care au stresat-o pe Adelina Pestrițu. Aceasta a avut parte și de clipe de coșmar, pe lângă cele extaz, odată cu pășirea pe covorul roșu, în Statele Unite ale Americii. Aceasta s-a întâlnit cu vedete din sfera internațională, fiind însoțită de soțul său, Virgil Șteblea, până în Los Angeles.

Vedeta de 45 de ani a avut parte și de ceva emoții, pentru că a purtat o rochie de culoare neagră, realizată manual cu foarte multă grijă, la comandă. Articolul vestimentar a fost unul care a durat șase zile pentru a fi gata și la care au lucrat nu mai puțin de 15 persoane. Mai mult, rochia pe care Adelina Pestrițu a purtat-o la E! People’s Choice Awards 2019 a avut aplicate câteva mii de cristale, paiete, dar și frajuri lucrați manual, alături de sute de pene. De aceea, pentru că bijuteria vestimentară a necesitat un tratament special, Adelina a avut mari emoții. Asta a însemnat că trebuie să transporte rochia foarte scumpă până la Los Angeles.

„Ceea ce a reprezentat un stres major a fost transportarea rochiei în America. Este atât de grea și are detalii prețioase care nu permit împachetarea ei, iar în avion, pe umeraș, nu ne era permis să o introducem. Astfel am luat o geantă mare special pentru ea și, aproape în lacrimi, am împachetat-o ușor și am tras fermoarul cu sudoarea frunții. Nici nu mai are sens să vă povestesc despre acele pe care am stat în avion până la destinație, la gândul că s-ar putea pierde tocmai geanta cu rochia mea pentru eveniment. Imaginați-vă ce s-ar fi putut intampla. Uraganul Katrina era pistol cu apă pe lângă mine”, a dezvăluit Adelina Pestrițu, pe blogul său personal.