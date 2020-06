Cum a ajuns să arate soția lui Cristi Chivu. Adelina a născut doi copii, dar bărbații nu își pot lua ochii de la ea FOTO

Adelina arată impecabil, chiar și cu două sarcini la activ. Frumoasa soție a lui Cristi Chivu surprinde pe toată lumea cu vestimentațiile sale și cu un trup atent lucrat.

Cum a ajuns să arate Adelina Chivu?

Adelina și Cristi Chivu se numără printre cele mai frumoase și longevive cupluri din lumea publică. Cei doi se iubesc la fel ca la început, arată pozele și mesajele din mediul online. Aceștia au împreună două fetițe – Natalia (11) și Anastasia (19). Cele două surori se înțeleg de minune și au luat tot ce aveau mai bun de la părinții lor. Fanii susțin că una din ele seamănă exclusiv cu fostul capital al Naționalei României, iar cealaltă este copia perfectă a Adelinei. În majoritatea postărilor brunetei de pe o rețea de socializare, fetele par de nedespărțit, iar diferența de 1 an dintre ele pare să fi fost în ajutor. Tânăra mămică abordează un look foarte simplu, iar deseori se pozează nemachiată. Extrem de naturală, bruneta este pasionată de modă și atrage des atenția asupra vestimentațiilor sale.

Sportivul s-a căsătorit cu Adelina Elisei în anul 2008, iar pașii le-au fost călăuziți de părinții spirituali – Victor și Manuela Becali. “Lucrul pe care l-am dorit întotdeauna a fost să mă căsătoresc să am o familie și să ținem foarte mult unul la celălalt. Adelina este foarte atentă la detalii, este motorul familiei noastre și sunt bucuros că am întâlnit-o și că o am alături de mine în fiecare clipă”, a dezvăluit Cristi Chivu, în cadrul unui interviu acordat la Vorbește Lumea.

Vezi această postare pe Instagram Feeling safe ♥️ @cristianchivu #myall O postare distribuită de Adelina Chivu (@adechivu) pe Mar 7, 2020 la 2:35 PST

„Soția mea merită mai mult decât îi ofer!”

„Mai am mult de lucru la capitolul romantism. Încerc să corectez acest capitol. Soția mea merită mai mult decât îi ofer!”, a mai adăugat acesta. Cristi Chivu este un exemplu pentru bărbații din breasla sa, acesta fiind un familist convins și mereu dornic de a se întoarce acasă, în sânul celor dragi. Nu puțini au fost cazurile de adulter în privința unui cuplu format dintr-un fotbalist și o domnișoară superbă.