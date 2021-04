Adela Popescu, totul despre a treia naștere. Când va fi fericitul eveniment și la ce speră acum

Adela Popescu vine cu detalii despre a treia sarcină pentru fanii curioși. Deși a renunțat timpuriu la televiziune din cauza vremurilor pe care le trăim, actrița a avut grija să fie chiar mai activă decât înainte cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare.

Adela Popescu, detalii despre a treia sarcină. Când va naște actrița?

Adela Popescu are 34 de ani și se bucură acum se cea de-a treia sarcină. Cunoscuta prezentatoare de televiziune mai are doar trei luni până să-și strângă în brațe cel de-al treilea băiețel.

Fanii cuplului, familiile lor și până chiar și ei au crezut că a treia oară va fi cu noroc și va veni pe lume o fetiță, dar se pare că în familia Vâlcan își face loc al treilea moștenitor. Cu toate astea, moderatorul de la emisiunea „Insula iubirii” a susținut că nu se va opri aici, pentru că își dorește și o fată.

Vedeta a ales să părăsească proiectul în care se afla pentru a se simți mai în siguranță în această perioadă delicată, ținând cont de vremurile în care trăim. Cu toate astea, blondina a fost chiar mai activă pe rețelele de socializare unde a discutat fiecare pas și fiecare nouă experiență de care are parte, dar și cum stă cu planurile în privința celui de-al treilea copil.

Luni seară Adela a mărturisit că s-a simțit extrem de rău, lucru care a făcut-o să se îngrijoreze până în momentul în care să-și facă un test COVID-19 să vadă dacă nu cumva s-a infectat. Din fericire, stările de rău erau doar de la sarcină.

„M-am panicat. Am făcut testul Covid. Aveam o stare groaznică”

„Ieri mi-a fost prima dată rău de când sunt însărcinată a treia oară. M-am panicat. Am făcut testul Covid. Aveam o stare groaznică, nu mă puteam da jos din pat”, a povestit vedeta, în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV.

Cei doi soți urmează să-și strângă copilul în brațe în jurul perioadei cuprinse între 13 și 16 iulie. „Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok.

La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a mai spus viitoarea mămică.