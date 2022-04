Adela Popescu și Radu Vâlcan, scandal în traficul din București: ‘I s-a umflat gâtul’

Adela Popescu și Radu Vâlcan au fost agresați în trafic. Știm cu toții că numai fericire și zâmbete nu se găsesc la semafoarele din București. Iată că vedetele noastre au avut recent parte de un moment tensionat cu o colegă de trafic. Reacția prezentatorului TV a fost una neașteptată. Ce s-a întâmplat și ce au făcut cei doi soți cunoscuți în acel moment? ,,I se umflase capul”, a spus el.

Rolul de șofer vine cu provocări în plus în special în București. Traficul din Capitală este un test de răbdare. Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut parte de un moment în care și-au testat-o puțin mai mult decât ar fi sperat.

Deși soții sunt extrem de cunoscuți, asta nu înseamnă că nu pot fi în centrul unor situații limită, așa că vin și ei cu povești surprinzătoare petrecute pe carosabil. Vedetele au pornit spre o cafenea, iar o șoferiță a fost cea care a început să țipe la prezentatorul TV că nu are voie să facă stânga.

Radu Vâlcan s-a amuzat pe această temă, semn că nu a fost deranjat de afirmațiile femeii. Detaliul pe care l-a remarcat bărbatul a fost faptul că doamna care începuse să țipe la el era foarte elegantă. Extrema dintre comportamentul său și accesoriile fine pe care le purta i-a surprins și pe fanii care au ascultat povestea vedetei.

”Am început ziua cu o chestie super funny, m-am oprit la cafenea să iau două cafele, una pentru mine, și una pentru scumpa mea soție, și la un moment dat am ieșit, m-am urcat în mașină și am vrut să fac stânga, am semnalizat și apare o doamnă imediat lângă mine, într-o mașină și a început:

”Nu e voie, nu e voie să faci stânga. O doamnă cu perle la gât, agitată, i se umflase gâtul”, a declarat Radu Vâlcan pe rețelele de socializare.