Adela Popescu, decizie radicală înainte de al treilea copil. Ce se va întâmpla în fix o lună

Adela Popescu mai are puțin și naște, ocazie cu care a luat o decizie radicală, iar asta pentru că vedeta și Radu Vâlcan mai au împreună doi băieței care îi storc de energie în fiecare zi.

Adela Popescu a intrat în direct cu Lora și Cove, la emisiunea pe care o prezenta înainte de a rămâne însărcinată. Dialogul a fost savuros și s-a lăsat cu hohote de râs, asta pentru că Alexandru, fiul vedetei, nu îi lăsa pe cei trei să vorbească, entuziasmat fiind de noul lui ceas pe care a ținut musai să i-l arate lui Cove.

„Ne-am propus să mergem la Șușani, e ultima deplasare pe care pot să o fac. Am făcut o oprire la bunica lui Radu. Am un copil care se tăvălește în scara blocului că de ce nu a apăsat el pe butonul de la lift. Deci, frumos, foarte frumos. Poate unul iese reușit, știi cum e. Mi-a luat două kilograme de cireșe, că nimic nu mă face mai fericită. Stai puțin că are și lanternă ceasul”, a spus Adela Popescu.