Adela Popescu și Radu Vâlcan, decizie surprinzătoare. Nimeni nu se aștepta tocmai la ei

Adela Popescu și Radu Vâlcan au început chiar să pună în practică deciziile luate la început de an. Astfel că, după vacanța din Sri LAnka, Adela a anunțat că nu vor să mai plece departe de casă în formulă completă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, decizie surprinzătoare.

Cei doi au plecat, în prima lor vacanță singuri, fără copii. Deși sunt minunate vacanțele cu cei mici, nici escapadele romantice în doi nu sunt mai prejos. Așadar, Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat joi seară, în prima lor vacanță fără copii. Ca și destinație, cei doi au ales Dubaiul, judecând după imaginea publicată pe rețelele sociale, profitând din plin de zile libere.

”Dragilor, după cum bine vedeți în spatele meu, nu suntem acasă în București. Am plecat aseară spre Dubai, într-o mică escapadă romantică. Că a debutat cu ceva lacrimi, e altceva. Dar, nah, știți cum e, prima dată doar noi fără copii, dor, un pahar de vin, plus un zbor cu avionul. Dar când ne-am trezit de dimineață, rețineți, ne-am trezit DE DIMINEAȚĂ, fără nicio trezire peste noapte, am zis că e fain tare în vacanță. Și ca să fim nebunatici până la capăt, soțul a aranjat un zbor deasupra Dubaiului cu un avion de mici dimensiuni. Superb, ce să zic. Acum suntem bine, mergem să bem un prose”, a scris, Adela Popescu pe pagina personală de Facebook.

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut concediile până acum doar cu copiii

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt părinți cu normă întreagă, propunându-și să petreacă vacanțele împreună cu cei doi copii. Planul a funcționat perfect, până la cea mai recentă escapadă de Revelion, în Sri Lanka.

Cei doi au plecat entuziasmați în Sri Lanka, alături de cei doi copii ai lor, Alexandru, în vârstă de trei ani, și Andrei, în vârstă de un an. Au avut încredere că totul va fi bine, mai ales că îl aveau alături și pe fratele Adelei, împreună cu familia acestuia, dar și pe colegul ei, Cove, împreună cu soția și cu copilul.

Mai mult decât atât, Adela Popescu mai fusese într-o vacanță departe de casă, în Bali, împreună cu cei doi copii. Realitatea din Sri Lanka nu s-a potrivit cu așteptările vedetei.

”A fost greu. Și vă spun asta niște părinți care și-au petrecut absolut toate concediile alături de copiii lor. Nu uitați că acum șase luni am plecat cu amândoi în Bali absolut singuri și ni s-a părut cea mai tare vacanță din viața noastră.

DAR! Pe vremea aceea Andrei avea șapte luni, deci stătea unde îl puneai, iar Alexandru era, ca și acum, măricel, astfel încât puteam merge, mânca, înota și face în general cam tot ce ne doream”, s-a confesat Adela la vremea respectivă.