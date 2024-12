Adela Popescu s-a transformat într-o adevărată „zeiță”. A slăbit spectaculos, zici că e o adolescentă acum

Adela Popescu, una dintre cele mai îndrăgite actrițe și prezentatoare TV din România, a demonstrat din nou că determinarea și colaborarea cu specialiști pot aduce rezultate spectaculoase.

După trei sarcini și eforturi constante de a-și recăpăta forma fizică, Adela a apelat la Carmen Barcan, specialistă în remodelare corporală, pentru a elimina ultimele kilograme încăpățânate și pentru a se simți din nou bine în pielea ei.

Adela Popescu a devenit un simbol al echilibrului între cariera de succes și viața de familie. Cu toate acestea, după ce a devenit mamă pentru a treia oară, s-a confruntat cu kilogramele acumulate, care păreau imposibil de dat jos, în ciuda dietei și sportului. (VEZI GALERIA FOTO)

„După a treia sarcină, am rămas cu câteva kilograme în plus. Mergeam constant la sală, încercam să fiu atentă la alimentație, dar erau zone problematice care nu răspundeau eforturilor mele. De șapte vacanțe nu am făcut nicio poză în costum de baie, pentru că nu mă simțeam bine în pielea mea,” a mărturisit Adela.