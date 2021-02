Adela Popescu, prima fotografie la 20 de săptămâni de sarcină. Cum arată vedeta

Adela Popescu urmează să devină mamă pentru a treia oară, iar această frumoasă perioadă a decis să o petreacă în mijlocul familiei încă de când sarcina sa era abia la început. Cum arată celebra prezentatoare de televiziune la 20 de săpămâni?

Deși au pierdut-o din vederi de pe micile ecrane după ce aceasta a renunțat pentru o perioadă la „Vorbește Lumea”, Adela Popescu este foarte activă pe rețele de socializare, lucru care îi bucură pe fani.

Aceasta le-a arătat recent burtica din cea de-a treia sarcină în perioada în care a început să crească văzând cu ochii. Dacă până acum a mai putut ascunde minunea din pântecele sale, iată că în săptămâna cu numărul 20 lucrurile se schimbă.

„Le-am trimis prietenelor mele update la situație. 20 de săptămâni”, a scris Adela Popescu alături de fotografia cu burtica. Actrița a șocat pe toată lumea atunci când a făcut marele anunț. Nu mulți se așteptau ca celebrul cuplu să își mărească familia.

Radu Vâlcan și-a dorit mult o fetiță, dar reacția sa după ce a aflat că este băiat a fost total prețioasă, mărturisindu-i Adelei că nu se vor opri aici și că vor mai „lucra” pentru ca partea feminină din familie să se echilibreze cumva.

Recent, moderatoare i-a făcut o declarație emoționantă soțului său. Mărturisirile au avut loc în cadrul unui interviu pentru Mihai Morar, pe canalul său oficial de YouTube. „Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă.

Ori eu, cu aceste trei calități bine împământenite în mine, am putut și pot să fac orice în viață. El m-a făcut pe mine să am încredere în el și să fiu o soție bună prin faptul că m-a valorizat pe mine, m-a pus pe piedestal.”

„De la primul copil, viața nu va mai fi simplă niciodată, adică dacă ești oricum o persoană stresată vei și cu un copil, și cu șapte. Dar și rămâi fără frici. De exemplu, de când am doi copii, mie nu-mi mai e frică să zbor; și era îngrozitor. Imaginează-ți că ție îți e frică de șoareci și te pun să zbori 16 ore, cât am zburat eu în Bali, că atunci îmi era frică, să stai printre șobolani atât. Mi-a dispărut frica brusc, din senin. Pur și simplu la cel mai recent zbor nu mi-a mai fost frică și am căutat soluții, la simulator, la priholog, deci copiii și vindecă”

Adela Popescu